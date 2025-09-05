(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una jornada inolvidable para la Selección Argentina, la victoria 3-0 sobre Venezuela en el Estadio Monumental no solo marcó el cierre de la era de Lionel Messi en partidos oficiales como local, sino también un hito para Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero marplatense alcanzó su partido número 54 con la Albiceleste, igualando a Ubaldo Matildo Fillol, el legendario “Pato” y campeón del mundo en 1978, como el segundo guardameta con más presencias en la historia del seleccionado nacional.

Previamente al encuentro con la Vinotinto, Fillol visitó el predio de Ezeiza, donde la selección se encontraba concentrada, y sorprendió a Martínez con un buzo autografiado, un gesto que quedó registrado en las redes sociales de ambos. Este encuentro entre íconos de diferentes generaciones de arqueros argentinos significó un especial reconocimiento al destacado rendimiento del “Dibu”, quien realizó un sorpresivo elogio a Franco Armani. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ