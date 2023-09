Di María ninguneó la altura de Bolivia con un impensado comentario: "Se siente, pero..."

Este martes por la tarde, la selección argentina aplastó a Bolivia en la altura por 3 a 0 y sumó puntaje perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas pensando en la siguiente Copa del Mundo.

Después de la goleada por triplicado gracias a los goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, el que habló con la prensa fue Ángel Di María y dejó una notable chicana en lo que fue el triunfo en un lugar con muchas dificultades.

“Hicimos un partido perfecto, no cometimos errores y no nos metieron goles. Trabajamos como lo habíamos planeado y pudimos convertir cuando llegamos, que es lo más importante”, declaró el capitán en reemplazo de Lionel Messi que no fue ni al banco por estar lesionado en el duelo contra Ecuador.

Y cuando menos se lo esperaba, ‘Fideo’ fue directo a ningunear a la famosa altura sobre el nivel del mar de Bolivia: “la altura se siente, pero es algo psicológico”, remarcó.

En otras declaraciones, el surgido en Rosario Central fue consultado por su significado al llevar la cinta de capitán: “es hermoso, aunque fue más lindo contra Ecuador, cuando me la dio Leo. Que me entregue la cinta es algo único, inexplicable. Es lo más lindo del mundo. Intentó jugar hasta el último momento, pero tenía una molestia y no era necesario arriesgar”.