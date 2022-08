(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Esta tarde se presentó “El Regreso", un festival de boxeo histórico para la villa balnearia luego de 20 años sin actividad, de la mano de Lagobox. Se realizará este sábado en el SUM del gimnasio de la escuela 718.

En diálogo con PdC, Carlos Lagos comentó que "hace 20 años no se hace un evento en Rada Tilly, el último fue con Soledad Matthysse peleando de fondo en amateur. Ahora se da la misma situación pero con su sobrina Nerina".

En este sentido, la cartelera tendrá como combate estelar la pelea entre la local Oriana Figueredo entrenada por César Irala, ante la mencionada Nerina Matthysse, pupila del gran técnico cubano Ivan Díaz. En semifondo, estará Ariel Huenullanca del gimnasio municipal número 2, un boxeador de Lago Box, con Carlos Aylan de zona norte de Comodoro, de Próspero Palazzo, entrenada por Vanesa Moreno.

Este fin de semana cortarán la luz en más de 20 barrios de Comodoro y Rada Tilly

El promotor aseguró que la apuesta por la villa balnearia es porque "yo soy de acá, nacido y criado. Hace años vengo intentando que se genere un evento acá, es el deporte que amo y quiero que todos vean, nunca se dio porque acá no hubo una escuela municipal. Pero ahora está César Irala con su gimnasio Invictia, y es un histórico boxeador. Tiene dos pupilas y fue más accesible acercar el proyecto".

Las entradas se consiguen de forma anticipada en el gimnasio Invictia y tendrá un valor de $1000.

PROGRAMA

Fondo amateur

-Oriana Figueredo (Rada Tilly) vs. Nerina Mattysse (Trelew).

Semifondo

-Roque Huenullanca (Lago Box) vs. Carlos Aylan (Esc. Boxeo Palazzo).

-Camila Victorino (Rada Tilly) vs. Karen Almendra (Trelew).

-Aylén Aguirre (Esc. Boxeo Palazzo) vs. Milagros González (Esquel).

-Manuel Quevedo (Esc. Boxeo Palazzo) vs. Ezequiel Vargas (Caleta Olivia).

-Antonio “Antony” Guzmán (Achaval Competición) vs. Ezequiel Cretón (Esquel).

-Lucas Silva (Esc. de Boxeo Palazzo) vs. Angel Correa (Team Alvarado).