(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Arsenal de Sarandí vive una situación límite en la Primera Nacional, atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Tras caer en la última fecha frente a Deportivo Maipú, el conjunto de Sarandí quedó en el fondo de la tabla de la Zona A con apenas 31 puntos, cuando solo restan dos partidos para finalizar la fase regular.

La realidad es clara: no hay margen de error. El equipo dirigido por Darío Franco debe ganar en Puerto Madryn para mantener la ilusión de permanecer en la segunda categoría del fútbol argentino.

ARSENAL, DE SER CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA A UN DESCENSO HISTÓRICO

Arsenal se encuentra en la zona de descenso directo junto a Alvarado, que suma 32 unidades, mientras que Almagro y Güemes aparecen un poco más arriba con 34 puntos cada uno, seguidos de Ferro con 35.

Pobreza en Argentina: Milei celebró desde Nueva York la baja al 31,6% según el INDEC

La lucha por evitar la pérdida de la categoría es intensa y cerrada, con cada punto que queda en juego siendo potencialmente determinante para el futuro de los equipos involucrados.

De cara al calendario, la situación no le da descanso a Arsenal. Este domingo a las 15:30 visitará a Deportivo Madryn, el líder del grupo y con chances concretas de asegurarse el primer puesto . En la última fecha, el Arse definirá gran parte de su destino en su estadio, cuando reciba a Alvarado, otro de los equipos comprometidos con el descenso. Los próximos 180 minutos serán decisivos para el futuro del conjunto de Sarandí.

Se filtró el polémico pedido de Milei que enojó a Lionel Messi: “La familia está muy caliente”

La realidad que vive Arsenal hoy es muy distinta de la época de gloria que conquistó hace menos de dos décadas. Aquel equipo, dirigido por Gustavo Alfaro, se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2007 y años después fue protagonista en el fútbol local, alzando el título del Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. Ese ciclo exitoso lo ubicó como uno de los equipos pujantes del fútbol argentino.

Sin embargo, en la actualidad el club del Viaducto parece cerrar un mal año en la Primera Nacional de la peor manera. El equipo marcha último, muy cerca de quedarse sin chances matemáticas para salvar la categoría, lo que implicaría el descenso a la tercera división del fútbol argentino tras 33 años.

Coyhaique o Comodoro: el dólar redefine quién se beneficia en el flujo turístico y comercial en la Patagonia

¿QUÉ DEBE PASAR PARA QUE ARSENAL DESCIENDA A LA PRIMERA B METROPOLITANA?

La definición se acerca y la matemática es concreta: si no logra vencer a Deportivo Madryn este domingo y ambos equipos que están peleando arriba —Güemes y Almagro— suman los tres puntos en sus partidos, Arsenal se quedará sin chances de alcanzar a sus rivales y descenderá directamente a la Primera B, categoría que no disputa desde 1992.

La caída a la tercera categoría significaría un duro golpe para un club que supo consolidarse en el fútbol argentino y latinoamericano, y que hoy enfrenta una de sus peores crisis deportivas en décadas.

Ian Subiabre irá al Mundial Sub-20 y representará a la selección argentina con un renovado look

No solo Arsenal está en peligro. Alvarado, que suma 32 puntos y visitará a All Boys este domingo a la misma hora, también corre serio riesgo de perder la categoría. En caso de perder su compromiso y que Güemes le gane a San Miguel, Almagro derrote a Patronato y Ferro sume al menos un punto contra Los Andes, el equipo marplatense se asegurará su descenso en esta fecha 33.

Este contexto genera una presión enorme para ambos equipos, que deberán buscar la victoria a toda costa para mantenerse con vida en la categoría.