(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) En la Zona 1 de la Reválida, Germinal cayó por 2-0 ante Estudiantes de San Luis en la anteúltima fecha de la fase de grupos y todavía no pudo sellar su salvación del descenso. Ahora depende de lo que ocurra con Santamarina, que enfrenta a Huracán Las Heras.

El equipo dirigido por Darío Gigante recibió los dos tantos en la primera media hora de juego: a los 8 minutos, Matías Ruiz Sosa abrió el marcador, mientras que a los 24, Juan Ignacio Puliafito amplió la ventaja, ambos tras tiros libres.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Con esta derrota, el Verde quedó obligado a esperar resultados y jugarse todo en la última jornada, cuando reciba en Rawson a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, en un duelo clave por la permanencia.

Estudiantes (SL): Marcos Abrahim; Juan Rosales, Ezequiel Sosa, Jhan Valencia, Joaquín Bustamante; Iñaki Estéves, Alex González, Francisco Bustamante; Pablo Soda, Matías Ruiz Sosa y Juan Puliafito. DT: Darío Ortiz.

Germinal: Samuel Velázquez; Iván Esculino, Ignacio Terán, Alexandro Ponce, Facundo Silva; Martín González, Enzo Galabert, Kevin Duarte; Damián Rojas, Edwin Santilli y Joaquín Parra. DT: Darío Gigante.

Goles: PT 8’ Ruiz Sosa (E), 24’ Puliafito (E).

Amonestados: Valencia (E).

Árbitro: Juan Nebbietti (Bahía Blanca).

Estadio: Estudiantes de San Luis.