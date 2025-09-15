Deportivo Rincón logró un doble hito para la historia del club y del fútbol neuquino: ganó 2-1 a Costa Brava, avanzó a los cuartos de final del Federal A y se clasificó para la Copa Argentina 2026. La jornada quedará marcada en la memoria de todos, consolidando al “León del Norte” como un referente del fútbol del interior del país.

El triunfo no solo fue contundente en lo deportivo, sino también significativo en lo simbólico: un club joven, nacido en una ciudad petrolera en crecimiento, que representa con orgullo a toda la provincia de Neuquén.

La voz de Aníbal Villalba

En el centro de la celebración, el presidente del club, Aníbal Villalba, expresó su emoción:

“Esto no es solo un logro deportivo, es un sueño colectivo. Representar a Rincón y a toda la provincia en esta instancia es un orgullo enorme. Hoy la provincia entera tiene un equipo en cuartos de final del Federal A y en la Copa Argentina”.

Villalba destacó también la importancia del apoyo de los hinchas:

“Cada paso que damos es gracias al apoyo de la gente. Ellos son el motor de este club. Hoy nos regalaron un ambiente de primera y nos empujaron a dejar todo en la cancha”.

Celebración y aniversario del club

El festejo tuvo un valor especial: la semana del triunfo, el club cumplió 13 años de su fundación. Villalba recordó a los impulsores de la institución:

“Queremos agradecer a Marcelo Rucci y a Richard Dewey, que hace 13 años tuvieron la visión y la pasión de fundar este club. Richard no está físicamente con nosotros, pero siempre nos acompaña en cada logro y en el crecimiento del club. Qué mejor manera de celebrar estos 13 años que con un triunfo histórico que pone a Rincón en lo más alto”.