(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Madryn caía 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy cuando, tras el pitazo del primer tiempo, el árbitro Lucas Comesaña tomó una decisión que detonó la bomba del Reducido: no volvió a salir al campo. Luego de varias reuniones en el vestuario arbitral y —según el juez principal— de recibir amenazas directas, suspendió el partido y elevó un informe que ahora está en manos del Tribunal de Disciplina de AFA.

PDC accedió a información clave: Gimnasia de Jujuy tiene 48 horas para presentar su descargo por los incidentes ocurridos en el estadio 23 de Agosto. Lo que surja de esa instancia podría marcar el rumbo de la serie hacia semifinales.

Según el informe arbitral, todo comenzó con “inconvenientes con los alcanzapelotas”. Comesaña aseguró que uno lo insultó y otro intimidó al arquero visitante. Pero el quiebre se produjo puertas adentro del vestuario: el secretario del club jujeño, Leandro Meyer, irrumpió de forma violenta y lanzó una amenaza que encendió todas las alarmas.

“Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”, les dijo a los árbitros. La situación obligó a Comesaña a pedir presencia policial para que el dirigente se retirara.

La tensión no quedó ahí. El árbitro detalló que se escuchaban golpes en el techo y las paredes, con hinchas trepados y gritando insultos. Acto seguido, el presidente Walter Morales ingresó sin autorización para “ofrecer disculpas”, prometer seguridad y hasta condicionar la continuidad del partido: “Salgan a dirigir el partido, yo les doy garantías si ustedes dirigen bien”, lanzó. Comesaña se negó. La respuesta final de Morales fue lapidaria: “Esta es mi cancha, es mi vestuario, yo estoy donde quiero”.

Ahora, con la denuncia ya radicada y el informe en el Tribunal, el futuro de la serie entre Madryn y Gimnasia podría definirse fuera de la cancha. El descargo jujeño será clave para saber cómo sigue el camino hacia la semifinal del Reducido.

LA CLAVE DE UNA DEFINICIÓN

Según la información a la que accedió PDC, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene en su contra un informe acerca de una situación que podría marcar un antecedente y con ello un fallo.

Es que una fuente de AFA aseguró que el "Lobo" tiene un antecedente como reincidente y con este hecho podría ser sancionado.

Es por eso que, de mínima, se les podría dar por perdido el partido como local, y como máximo castigo podrían perder la serie directamente y Deportivo Madryn avanzar a la semifinal del Reducido.

La flagrancia con la que actuaron, según informa el réferi en su escrito y que fue presentado ante el Tribunal de Disciplina, es clave a la hora de la toma de decisión y, obviamente, con el descargo de la dirigencia del "Lobo" jujeño.