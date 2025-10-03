(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) De la Bombonera a Puerto Madryn. Ese fue el camino que eligió Leandro “Tano” Gracián cuando dejó de ser asistente de Hugo Ibarra en Boca para asumir su primer gran desafío como entrenador principal. Hoy, con Deportivo Madryn en la final por el ascenso a la Liga Profesional, el Tano se juega una parada histórica: “Estoy convencido de que este equipo puede subir”, tiró sin dudar.

La apuesta no fue sencilla. Madryn no carga con los pergaminos de San Martín de Tucumán, Quilmes o Ferro, clubes acostumbrados a pelear arriba. Pero Gracián vio otra cosa. “Acá me hablaron de sostener procesos, de acompañar el crecimiento institucional. Eso me convenció. Hoy el club tiene gimnasio profesional, otra cancha, el estadio cerrado y en condiciones de Primera. Me apasionó desde el inicio”, aseguró.

El exmediocampista de Vélez e Independiente lleva más de un año y medio en el sur, donde encontró un lugar para crecer. "Me acompañaron mucho los dirigentes y eso me permitió dedicarle todo al trabajo. Estoy cómodo, contenido y con espacio para desarrollarme", explicó.