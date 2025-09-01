(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En un partido disputado bajo una cancha rápida por la lluvia previa, Deportivo Madryn perdió 2-1 ante Deportivo Maipú en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.

La derrota cortó una racha de 15 partidos sin perder, aunque el equipo de Leandro Gracián se mantiene como único puntero, con apenas dos puntos de ventaja sobre Atlanta, que igualó sin goles con Patronato.

UN DURO PARTIDO EN MENDOZA

El inicio mostró a Madryn decidido a presionar alto y cortar los circuitos de juego del local. La primera chance clara llegó a través de Bruno Pérez, quien dejó dos rivales en el camino y remató cruzado, con la pelota pasando muy cerca del palo.

Con el correr de los minutos, Maipú se adueñó de la posesión y empezó a generar peligro. A los 41’ del primer tiempo, Marcelo Eggel armó la jugada por izquierda y asistió a Mirko Bonfigli, que definió con precisión para abrir el marcador: 1-0.

En el complemento, los chubutenses reaccionaron y tuvieron varias chances de igualar. Primero con otro disparo de Pérez bien contenido por Ignacio Pietrobono, y luego con un remate de Luis Silba que no pudo capitalizar bajo presión defensiva.

La igualdad llegó a los 22’ con un golazo de tiro libre de Facundo Giacopuzzi, que estableció el 1-1 parcial. Sin embargo, apenas nueve minutos más tarde, un rebote dentro del área le permitió a Lucas Faggioli marcar el 2-1 definitivo para los mendocinos.

EL CIERRE Y LO QUE SE VIENE PARA DEPORTIVO MADRYN

En los últimos minutos, Madryn adelantó líneas con los ingresos de Bruno Juncos, Nicolás Mana, Abel Bustos y Elías Ayala, arrinconando a Maipú en su campo. Pese a los intentos, el empate nunca llegó y el Aurinegro se quedó con las manos vacías.

La derrota significó el final de una racha invicta de 15 encuentros, pero el empate de Atlanta mantiene a los chubutenses en lo más alto de la tabla. Ahora, Madryn afrontará dos compromisos consecutivos como local en el estadio Abel Sastre: primero frente a Los Andes y luego contra Alvarado, partidos que serán claves en la recta final por el ascenso.