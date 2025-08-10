Deportivo Madryn recibe a San Martín de Tucumán en un duelo clave por la Zona A de la Primera Nacional

(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este domingo a las 15:30 horas, en el estadio Abel Sastre, el líder Deportivo Madryn será anfitrión de San Martín de Tucumán en uno de los partidos más importantes de la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional. El encuentro, que marcará un paso decisivo en la lucha por los puestos de vanguardia, será arbitrado por Daniel Zamora.

MADRYN QUIERE RATIFICAR SU LIDERAZGO ANTE SU GENTE

El equipo portuario llega a este encuentro como líder de la tabla con 43 puntos y una racha impresionante de 12 partidos sin derrotas, que incluye ocho victorias y cuatro empates.

Su gran momento le permitió alcanzar la cima tras un triunfo contundente 3-1 frente a Güemes en Santiago del Estero, cortándole a su rival una racha positiva de 13 partidos. La posterior derrota de Atlanta ante Quilmes también favoreció a los conducidos por Leandro “Tano” Gracián, que ahora salen a defender su privilegiada posición.

Deportivo Madryn destaca por su solidez defensiva y su eficacia ofensiva, moldeadas a lo largo del torneo por un rendimiento colectivo e individual de alto nivel. Este equilibrio ha sido clave para sostener una seguidilla de resultados positivos tanto de local como de visitante. Con jugadores como Luis Silba, uno de sus máximos referentes ofensivos, el "Depo" buscará reafirmar su liderazgo y continuar su camino hacia el objetivo del ascenso.

Para este partido, el Aurinegro podría presentar a Facundo Giacopuzzi en el once titular tras cumplir una fecha de suspensión. Abel Bustos estaría en el banco de suplentes.

SAN MARTÍN, UN RIVAL PELIGROSO QUE BUSCA RECUPERARSE

San Martín de Tucumán, tercero en la tabla con 39 puntos y un partido menos, se presenta como un adversario directo y peligroso. El “Ciruja” llega a Puerto Madryn tras atravesar un momento complicado, que incluyó una derrota por Copa Argentina frente a River y otra en el torneo local contra Gimnasia y Tiro de Salta, situación que motivó la salida del entrenador Ariel Martos.

En su lugar asumió Mariano Campodónico, quien dirigirá su segundo partido este domingo con el desafío de levantar el ánimo del plantel y cortar la racha negativa. Campodónico expresó su confianza en la capacidad del equipo para pelear hasta el final por los primeros puestos, basando sus expectativas en la experiencia y competitividad del plantel.

El flamante entrenador pondría en cancha a la base del equipo que plantó en su estreno, pero se especula con el regreso a la titularidad de los delanteros Juan Cruz Esquivel y Martín Pino. Entre los citados no aparece el cordobés Franco Wachi García.

PROBABLES FORMACIONES

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba, Germán Rivero. DT: Leandro Gracián.

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Guillermo Rodríguez, Hernán Zuliani; Jesús Soraire, Matías García, Nicolás Castro; Ulises Vera o Juan Cuevas, Martín Pino, Juan Cruz Esquivel. DT: Mariano Campodónico.

Hora: 15.00

Árbitro: Daniel Alberto Zamora.

TV: TyC Sports Play.

Estadio: Abel Sastre