El partido definitorio se jugará el fin de semana del 11 y 12 de octubre. Según pudo averiguar PDC, desde la dirigencia del “Aurinegro” ya trabajan para que el encuentro se dispute el sábado 11, aprovechando el feriado del viernes que permitiría a los hinchas tener mayor margen de viaje y regreso para vivir la cita histórica.

Las sedes habituales para este tipo de definiciones suelen ser Córdoba o Rosario. Sin embargo, la intención del conjunto portuario es hacer fuerza para que la final se dispute en Buenos Aires, independientemente del rival que toque. 

La elección de la capital tendría como objetivo facilitar la llegada de miles de simpatizantes y brindar un marco aún más imponente al trascendental partido.

Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se jugará la gran final por el ascenso?
Una movilización histórica

La expectativa en la ciudad ya se siente en cada rincón. Para garantizar la presencia de su gente, el club pondrá a disposición dos vuelos chárter exclusivos que partirán en la mañana del partido a través de FlyBondi y Andes Líneas Aéreas.

Además, está confirmada la salida de más de 30 colectivos de hinchas desde Puerto Madryn, en una caravana que promete teñir de amarillo y negro las rutas rumbo a la sede de la gran final.

Una provincia detrás del sueño

El Aurinegro afrontará la cita más importante de sus 100 años de historia con el respaldo masivo de su gente y de toda la Patagonia, que sueña con ver a un club chubutense jugando en la máxima categoría del fútbol argentino.

Histórico: ¡Deportivo Madryn ganó y jugará la final por el ascenso a Primera División!

La cuenta regresiva ya comenzó y Deportivo Madryn se prepara para escribir la página más gloriosa de su historia.

