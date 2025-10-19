(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Deportivo Madryn visitaba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la ida de los cuartos de final del Reducido, por el segundo ascenso a Primera División.

En el 23 de agosto de San Salvador de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Jujuy ganaba 1-0 cuando el duelo se suspendió por amenazas al juez del partido Lucas Comesaña en el vestuario de los jueces, en el entretiempo.

El encuentro que había tenido una jugada dudosa con penal para el dueño de casa, que el juez no convalidó, ante las protestas. Sin embargo, la alegría del partido sería para el dueño de casa, el "Lobo", cuando a los 42´aparecería la ventaja en el marcador.

Una salida desde el fondo con balón controlado para el equipo local, con una serie de pases que comenzó Bruno Palazzo, encontró a Matías Noble con una jugada de pase largo y quedaría en el cuerpo de Alejandro Quintana que la dominó y de media vuelta venció a Yair Bonnin para el 1-0.

Una gran definición del encuentro para el atacante del equipo jujeño que hizo delirar al público presente.

Sin embargo, con tiempo agregado y antes del cierre del primer tiempo Noble se iría expulsado. Una doble amonestación por parte de Comesaña y a los 48 se iría a las duchas.

Así se terminaría el encuentro en el primer tiempo sobre suelo jujeño y con ello el descanso para ambos equipos.

Sin embargo, según el juez Lucas Comesaña, en el acceso de la zona de vestuarios hasta su camarín habría sido agredido y por eso tomaría la decisión de suspender el, donde realizaría la propia denuncia policial junto a sus colaboradores.