(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) En el marco de la 26° fecha de la Primera Nacional y en un partido clave por la búsqueda del ascenso a Primera División, Deportivo Madryn se impuso con autoridad ante San Martín de Tucumán por 3-1, demostrando un juego sólido y efectivo que dejó en evidencia las falencias defensivas y ofensivas del equipo dirigido por Mariano Campodónico. Los goles del Aurinegro fueron obra de Germán Rivero, Luis Silba y Diego Greco, mientras que Martín Pino descontó para el visitante en el complemento.

Desde el arranque, el equipo madrynense mostró su intención ofensiva con un potente remate de Nazareno Solís que exigió una gran estirada del arquero Darío Sand para evitar la caída de su arco. Apenas a los 7 minutos, tras un preciso centro al segundo palo que fue bajado al medio, Germán Rivero apareció para conectar y abrir el marcador, desatando la euforia de la hinchada local.

San Martín tuvo una chance inmejorable para empatar tras un error defensivo, cuando Silba quedó mano a mano frente a Sand, que se lució con una doble tapada impresionante. El Santo mostró su intención de igualar con intentos por fuera del área a cargo de Esquivel y Hachen, pero apareció la figura del arquero local Bonnín para mantener el 1-0 con dos voladas decisivas.

Deportivo Madryn amplió su ventaja a los 36 minutos, cuando Diego Greco se proyectó por izquierda y mandó un centro que no pudo conectar Rivero pero sí Luis Silba, quien definió con eficacia para establecer el 2-0. Cerca del final del primer tiempo, la intensidad ofensiva local casi se traduce en un tercer gol con otra jugada individual de Solís que terminó con un disparo desviado.

Poco antes del descanso, una infracción dentro del área de San Martín le otorgó a Deportivo Madryn un penal que Solís intentó transformar en gol. Sin embargo, Sand volvió a ser el salvador atajando el disparo y el posterior rebote, aunque la última palabra la tuvo Diego Greco, que recorrió con rapidez el rebote y aseguró el 3-0 con un potente remate.

En el segundo tiempo, Campodónico buscó variantes con dos cambios ofensivos: ingresaron Franco Quiroz y Aaron Spetale para intentar darle mayor dinamismo al equipo. San Martín tuvo chances claras para descontar, como un cabezazo de Pino y un disparo de Esquivel que continuaban chocando con la inspiración de Bonnín.

La esperanza tucumana llegó a los 15 minutos del complemento gracias a la entrada de Juan Cuevas, quien tiró un excelente centro desde la izquierda para que Martín Pino conectara en el primer palo y pusiera el 3-1, encendiendo la ilusión del Santo en la remontada.

A pesar de los esfuerzos y los cambios realizados después, incluidos la entrada de Tiago Peñalba y Ulises Vera, San Martín no pudo vulnerar nuevamente la defensa ni superar a un seguro Bonnín y quedó lejos de la punta de la tabla.

Deportivo Madryn, con un planteo contundente y eficacia en las chances, se llevó una valiosa victoria que lo mantiene como único puntero y con el sueño del ascenso más vivo que nunca.

SÍNTESIS

Deportivo Madryn 3: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez (A), Federico Recalde (A), Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero (A). DT: Leandro Gracián.

San Martín de Tucumán 1: Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores (A), Guillermo Rodríguez (A), Hernán Zuliani; Jesús Soraire, Matías García, Nicolás Castro, Gabriel Hachen; Juan Cruz Esquivel y Martín Pino. DT: Mauro Campodonico.

Goles: PT' 7' Germán Rivero (DM), 37' Luis Silba (DM), 49' Diego Crego (DM). ST 18' Martín Pino (SM).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Abel Sastre.