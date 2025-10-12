(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una noche cargada de tensión, pasión y dramatismo, Deportivo Madryn estuvo a tan solo dos minutos de concretar un sueño largamente anhelado: alcanzar la Liga Profesional por primera vez en su historia.

La final de la Primera Nacional frente a Gimnasia de Mendoza, que se definió en una angustiante tanda de penales (3-0) tras un empate 1-1 en el tiempo suplementario, dejó una mezcla intensa de orgullo, dolor y esperanza en el aurinegro.

DEPORTIVO MADRYN ESTUVO A DOS MINUTOS DE ASCENDER A PRIMERA DIVISIÓN

Desde el arranque del segundo tiempo, Madryn mostró convicción y entendió que ese era su momento. A los 30 minutos, un tiro de esquina ejecutado con precisión por Solís encontró la cabeza de Alejandro Gutiérrez, aunque el remate pasó cerca, rozando el arco rival y avisando la peligrosidad del equipo aurinegro.