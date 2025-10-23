(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este miércoles por la mañana, el estadio de Deportivo Madryn fue escenario del inicio de una rigurosa inspección por parte de equipos técnicos de CONMEBOL, tras ser incluido entre los estadios que la AFA propuso como posibles sedes de futuros encuentros de carácter internacional.

La primera jornada de trabajo estuvo enfocada en el análisis de las torres de iluminación, con el objetivo de verificar la compatibilidad lumínica con los estándares exigidos por las transmisiones televisivas oficiales de la confederación sudamericana.

Según se informó, este jueves por la mañana arribará un nuevo grupo de inspectores que evaluará en detalle la infraestructura general del estadio, incluyendo vestuarios, accesos, cabinas, sala de prensa y áreas de servicio.

Mientras tanto, en el ambiente del fútbol patagónico las especulaciones crecen: ¿será el “Abel Sastre” escenario de algún torneo internacional o sede alternativa de un club argentino en competencias continentales?

Lo cierto es que Deportivo Madryn sigue ampliando su horizonte institucional, consolidando un proyecto que busca llevar su infraestructura a estándares cada vez más altos, con la ilusión de poner al fútbol del sur en el mapa grande de Sudamérica.