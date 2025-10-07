Finalmente, el duelo entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene estadio confirmado para la definición del primer ascendido a la Primera División del fútbol argentino.

Tal como informó PDC, este lunes se llevó a cabo la reunión entre presidentes del “Aurinegro” y del “Lobo del Parque” para definir cuestiones acerca del encuentro que se jugará el fin de semana que viene y demás asuntos.

Ricardo Sastre, por Deportivo Madryn, junto a la dirigencia del “Lobo” cuyano, fue parte de la mesa con la divisional de la AFA y diferentes autoridades.

Madryn-Gimnasia por un lugar en Primera División
Foto: PDC / Gimnasia M
Deportivo Madryn prepara una caravana con dos vuelos chárter y más de 30 micros para la final por el ascenso a Primera

SE CONFIRMÓ LA GRAN FINAL ENTRE DEPORTIVO MADRYN Y GIMNASIA DE MENDOZA

El escenario para el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza será el “Estadio Ciudad de Vicente López”, la cancha de Platense, donde las ilusiones de ambos equipos por ascender saldrán a la cancha para dicha definición.

El duelo entre ambos conjuntos se desarrollará sobre el césped “Calamar” el día sábado 11 desde las 17 horas.

El Estadio Ciudad de Vicente López espera a Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza para la gran final
Foto: Platense

En cuanto al horario y a los árbitros no hay definición, como tampoco el día del encuentro. Los cuyanos solicitarían que el juego sea el domingo, aunque habrá que ver qué decide la AFA y la divisional con sus dirigentes.

Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se juega ante Gimnasia de Mendoza?

El equipo de Leandro Gracián y el de Ariel Broggi se verán las caras como ganadores de la zona “A” y la “B”, donde el vencedor será campeón y ascenderá a la Liga de Fútbol Profesional. En tanto, el que pierda tendrá una nueva chance de ascenso cuando enfrente al vencedor del Reducido de la Primera Nacional, pero esa será otra historia.

