Deportivo Madryn con día, hora y lugar para la gran final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza
El duelo entre el equipo dirigido por Leandro Gracián y Gimnasia de Mendoza ya tiene escenario para un partido histórico, luego de la reunión sostenida este lunes en la Asociación del Fútbol Argentino
Finalmente, el duelo entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza tiene estadio confirmado para la definición del primer ascendido a la Primera División del fútbol argentino.
Tal como informó PDC, este lunes se llevó a cabo la reunión entre presidentes del “Aurinegro” y del “Lobo del Parque” para definir cuestiones acerca del encuentro que se jugará el fin de semana que viene y demás asuntos.
Ricardo Sastre, por Deportivo Madryn, junto a la dirigencia del “Lobo” cuyano, fue parte de la mesa con la divisional de la AFA y diferentes autoridades.
SE CONFIRMÓ LA GRAN FINAL ENTRE DEPORTIVO MADRYN Y GIMNASIA DE MENDOZA
El escenario para el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza será el “Estadio Ciudad de Vicente López”, la cancha de Platense, donde las ilusiones de ambos equipos por ascender saldrán a la cancha para dicha definición.
El duelo entre ambos conjuntos se desarrollará sobre el césped “Calamar” el día sábado 11 desde las 17 horas.
En cuanto al horario y a los árbitros no hay definición, como tampoco el día del encuentro. Los cuyanos solicitarían que el juego sea el domingo, aunque habrá que ver qué decide la AFA y la divisional con sus dirigentes.
El equipo de Leandro Gracián y el de Ariel Broggi se verán las caras como ganadores de la zona “A” y la “B”, donde el vencedor será campeón y ascenderá a la Liga de Fútbol Profesional. En tanto, el que pierda tendrá una nueva chance de ascenso cuando enfrente al vencedor del Reducido de la Primera Nacional, pero esa será otra historia.