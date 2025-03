(Pasta de Campeón - ADNSUR) En el marco de la séptima fecha del torneo, Deportivo Madryn emprendió su viaje hacia Paraná, donde se enfrentará a Patronato en el Estadio Bartolomé Grella, bajo la dirección del árbitro Álvaro Carranza.

Tras su reciente triunfo por 1-0 frente a Ferro en el estadio Abel Sastre, el equipo dirigido por el 'Tano' Gracián se propone abordar su desafío pendiente de lograr una victoria como visitantes en el torneo, donde acumulan 7 puntos, resultado de dos victorias en casa y un empate conseguido en su visita a Quilmes.

Esta semana, el plantel se dedicó a un intenso entrenamiento y, según lo planificado, Gracián mantendría la misma alineación que logró la victoria el pasado fin de semana, con Agustín Sosa, Diego Martínez y Bruno Pérez reafirmando su lugar en el once titular.

El club Patronato, bajo la dirección de su propietario, ha experimentado un inicio incierto en el campeonato, logrando hasta la fecha un total de seis puntos, derivados de una victoria, tres empates y dos derrotas, siendo el más reciente de estos encuentros un empate 1-1 ante Deportivo Maipú, lo que lo impulsa a buscar imperiosamente una victoria para mejorar su posición en la tabla.

- POSIBLES FORMACIONES -

Patronato: Iván Chaves; Julián Navas, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Ian Escobar; Emanuel Moreno, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango Gutiérrez, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Abel Bustos, Diego Crego; Nazareno Solís y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Horario: 18 hs.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Bartolomé Grella.

Televisación: TyC Sports Play.