(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El estadio Ciudad de Vicente López fue escenario de una final inolvidable en la Primera Nacional 2025, donde Gimnasia de Mendoza logró un histórico ascenso a la Liga Profesional luego de 41 años.

Deportivo Madryn, luego de un empate 1-1 en 120 minutos y una derrota 3-0 en penales, vio frustrada su chance directa de ascender por primera vez en su historia. Sin embargo, el Aurinegro no deberá bajar los brazos y tendrá que encarar con fervor el Reducido, un “mini torneo” que le brinda una segunda oportunidad para llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Reducido 2025 se compone de tres etapas decisivas. La primera ronda enfrenta a los clasificados del 2.º al 8.º puesto de cada zona en partidos únicos, disputados en cancha del equipo mejor posicionado, que además cuenta con ventaja deportiva: en caso de empate, el local avanza.