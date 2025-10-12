Deportivo Madryn buscará el ascenso en el Reducido: cómo se juega y cuáles son los equipos clasificados
Tras perder la final ante Gimnasia de Mendoza en definición por penales, el Aurinegro afrontará el Reducido 2025 con la ilusión intacta de lograr un histórico ascenso a la Liga Profesional.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El estadio Ciudad de Vicente López fue escenario de una final inolvidable en la Primera Nacional 2025, donde Gimnasia de Mendoza logró un histórico ascenso a la Liga Profesional luego de 41 años.
Deportivo Madryn, luego de un empate 1-1 en 120 minutos y una derrota 3-0 en penales, vio frustrada su chance directa de ascender por primera vez en su historia. Sin embargo, el Aurinegro no deberá bajar los brazos y tendrá que encarar con fervor el Reducido, un “mini torneo” que le brinda una segunda oportunidad para llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.
El Reducido 2025 se compone de tres etapas decisivas. La primera ronda enfrenta a los clasificados del 2.º al 8.º puesto de cada zona en partidos únicos, disputados en cancha del equipo mejor posicionado, que además cuenta con ventaja deportiva: en caso de empate, el local avanza. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ