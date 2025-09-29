Deportivo Madryn es el equipo que sueña con jugar en Primera División, aunque para eso deberá disputar la gran final de la Primera Nacional por el ascenso, derecho que le dio el triunfo por 2-1 ante Arsenal de Sarandí frente a su gente.

El "Aurinegro", ganador de la Zona A, enfrentará al de la Zona B, que hoy por hoy sería Gimnasia de Mendoza, que igualó 1-1 ante Chacarita, y está a la espera de lo que haga Estudiantes de Río Cuarto, que juega como local ante Almirante Brown. De estos tres equipos saldrá el primer ascendido a la Liga Profesional de Fútbol de la próxima temporada.

FECHA ELEGIDA PARA LA FINALÍSIMA

La fecha elegida, todavía sin confirmar por el Comité Ejecutivo de la AFA, es el fin de semana del 12 de octubre. Sin embargo, se aguarda que sea el 11 o el 12 de dicho mes.

LA SEDE

Desde un principio, y por proximidad de los equipos intervinientes, se busca que la cancha o estadio sea de fácil acceso para ambos. Hay dos escenarios y provincias que podrían ser elegidos.

Las dos opciones eran Buenos Aires o bien Santa Fe, con una ciudad: Rosario. Esto aplica si el ganador de la Zona B es Gimnasia de Mendoza o Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, si bien se había pensado en suelo bonaerense, la cancha de Morón y la de Estudiantes de Caseros tenían cierto respaldo desde la dirigencia, mientras que otros apuntaban a Banfield.

El Florencio Sola era el lugar, pero el calendario internacional modificó los planes de la organización de la final en Buenos Aires. La Copa Libertadores Femenina impide disputar el duelo en ese escenario. Es por eso que, según se supo, Vicente López pica en punta para ser la sede de este encuentro.

La cancha de Platense es la elegida para disputar el choque definitorio entre Deportivo Madryn y el ganador de la Zona B para el fin de semana del 11 y 12 de octubre; de no ser el equipo cuyano, todo cambiará y podría haber definición en suelo rosarino, aunque todavía no haya una decisión sobre si el Marcelo Bielsa o el Gigante de Arroyito serán posibles sedes.