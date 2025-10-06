(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Madryn tiene rival para la final por el primer ascenso en la Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Luego de ganar la Zona A, los de Puerto Madryn esperaban la definición de la B y finalmente, con un triunfo como local por 1-0 ante Defensores de Belgrano, se adjudicó su zona y eso le dio la chance de ir por el ascenso ante los chubutenses.

El equipo dirigido por Ariel Broggi encontró la ventaja por medio de Fermín Antonini, a los 30 minutos del segundo tiempo.

FECHA ELEGIDA PARA LA FINALÍSIMA

La fecha elegida, todavía sin confirmar por el Comité Ejecutivo de la AFA, es el fin de semana del 12 de octubre. Sin embargo, se aguarda que sea el 11 o el 12 de dicho mes.

Según indicaron fuentes de la AFA a PDC, aseguran que la directiva del equipo "albinegro" quiere que el duelo sea el 12 de octubre por una cuestión de descanso.

LA SEDE

Desde un principio, y por proximidad de los equipos intervinientes, se busca que la cancha o estadio sea de fácil acceso para ambos. Hay un escenario cantado, aunque resta la oficialización. Deportivo Madryn y el sueño del sur: "Estamos listos para jugar en Primera"

La cancha de Platense sería la elegida para disputar el choque definitorio entre Deportivo Madryn y el ganador de la Zona B para el fin de semana del 11 o 12 de octubre.

LOS CRUCES DEL REDUCIDO:

Atlanta (2°A) vs Chaco For Ever (8°B)

Estudiantes Río Cuarto (2°B) vs Patronato (8°A)

Tristán Suárez (3°A) vs Agropecuario (7°B)

Estudiantes de Buenos Aires (3°B) vs Deportivo Maipú (7°A)

Gimnasia y Tiro de Salta (4°A) vs Temperley (6°B)

Deportivo Morón (4°B) vs San Martín de Tucumán (6°A)

Gimnasia de Jujuy (5°B) vs San Miguel (5°A) (El Lobo jujeño terminó con mejor puntaje y será local)

Además, también quedaron definidos los cuatro equipos que descendieron a la Tercera División: Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada.