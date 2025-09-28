(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este domingo desde las 15:30, Deportivo Madryn recibirá a Arsenal en el estadio Abel Sastre en un duelo clave de la jornada 33 de la Zona A de la Primera Nacional 2025.

El encuentro tiene una importancia capital para el conjunto portuario, que con 57 puntos y diferencia de gol +17 tendrá una oportunidad inmejorable para abrochar la cima de la tabla. Gracias al empate 2-2 que Atlanta consiguió frente a Gimnasia y Tiro en Salta, Madryn puede asegurarse terminar primero incluso con un empate, un salto que le permitiría jugar la final única por el ascenso a la Liga Profesional.

MADRYN, A UN PASO DE LA FINAL POR EL ASCENSO A LA LIGA PROFESIONAL

El panorama para Deportivo Madryn mejoró sustancialmente en la última fecha. Atlanta, su principal perseguidor con 55 puntos y un partido más, desperdició un 2-0 y sólo logró empatar 2-2 en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Esa igualdad y el punto sumado por Madryn ponen al Aurinegro en una posición estratégica. Si gana el domingo o empata el partido contra Arsenal, llegará a 58 unidades, un puntaje que Atlanta no podrá superar aunque gane su fecha pendiente.

En el caso de igualdad a puntos —lo que podría ocurrir si Madryn empata y Atlanta gana—, la ventaja quedará para Madryn debido a la diferencia de gol, que es un criterio de desempate contemplado en la normativa vigente.

Este contexto suma un valor extra a este partido en el Abel Sastre, donde el equipo dirigido por Leandro “Tano” Gracián aspira a cerrar la clasificación directa a la final del torneo y evitar complicaciones. Terminar primero en la Zona A significa jugar a 90 minutos, con prórroga o penales si es necesario, una única final a estadio neutral por el título y un ascenso directo a la Liga Profesional.

Deportivo Madryn, con 15 triunfos, 12 empates, 5 derrotas, 43 goles a favor y 26 en contra, viene de empatar sin goles contra All Boys en Floresta, a pesar de las expulsiones y el alto voltaje del partido, una muestra clara del carácter que el equipo pretende mantener.

Precisamente, el Aurinegro no podrá contar con dos jugadores importantes para este encuentro crucial: Agustín Sosa y Germán Rivero, ambos expulsados en el partido anterior. Para reemplazarlos, el director técnico “Tano” Gracián planea incluir a Santiago Postel y definir entre Ayala o Mana quién suplirá a Rivero.

Estas bajas representan un desafío para el armado del equipo, aunque la confianza del cuerpo técnico y del plantel en el grupo es alta, con la motivación extra de jugar en su casa y con el apoyo de sus hinchas para alcanzar la final.

ARSENAL SE LA JUEGA EN PUERTO MADRYN PARA EVITAR EL DESCENSO

El rival de turno llega al partido con una necesidad imperiosa de cortar una racha negativa. Arsenal está último en la tabla con apenas 31 puntos y perdió los dos encuentros anteriores.

La definición se acerca y la matemática es concreta: si no logra vencer a Deportivo Madryn este domingo y ambos equipos que están peleando arriba —Güemes y Almagro— suman los tres puntos en sus partidos, Arsenal se quedará sin chances de alcanzar a sus rivales y descenderá directamente a la Primera B, categoría que no disputa desde 1992.

La caída a la tercera categoría significaría un duro golpe para un club que supo consolidarse en el fútbol argentino y latinoamericano, y que hoy enfrenta una de sus peores crisis deportivas en décadas.

EL SUEÑO DEL AURINEGRO

Madryn llega a esta instancia con una campaña sólida y bien ordenada, producto del trabajo de un plantel que convirtió la defensa en uno de sus principales baluartes y que sabe administrar los momentos críticos de los partidos.

Para la ciudad y la región, este domingo representa una cita histórica, un paso gigante hacia la posibilidad de jugar por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. La ilusión y el apoyo de la gente son el motor que impulsa al Aurinegro a buscar ese objetivo tan anhelado.

Con la presión propia de un partido decisivo, la expectativa es que el estadio se llene y se viva una verdadera fiesta deportiva, donde cada jugada, cada esfuerzo individual y colectivo se multiplique para sellar la clasificación anticipada a la final. Madryn depende de sí mismo y con un punto será suficiente para poner la corona al alcance y mantener una motivación que ya atraviesa a toda la Patagonia.

PROBABLES FORMACIONES

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Santiago Postel, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango Gutiérrez, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Mana o Ayala y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Talo Coletta, Vila o Lucero, Esteban Fernández, Tomás González; Axel Batista e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Horario: 15:30

Árbitro: Nahuel Viñas (Santa Fe)

Estadio: Abel Sastre.

TV: TyC Sports Play.