Deportivo Madryn, a un paso de meter a la provincia de Chubut en la Primera División del fútbol argentino

La ilusión en Puerto Madryn está más viva que nunca. El empate de Atlanta frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el inicio de la fecha 33 de la Primera Nacional, dejó al Aurinegro en la puerta de la gran final por el ascenso a la Liga Profesional 2026.

Con 57 puntos y una ventaja de dos sobre el “Bohemio”, el equipo dirigido por Leandro Gracián depende de sí mismo: un empate frente a Arsenal este domingo en el estadio Abel Sastre le bastará para asegurarse el boleto al partido definitorio por el primer ascenso.

El viernes por la noche, Atlanta tuvo todo para mantener la presión, pero dejó escapar un triunfo clave en Salta. Ganaba 2-0 con goles de Marcos Echeverría y Lautaro Fedele, pero Gimnasia reaccionó sobre el final: Lautaro Montoya descontó de tiro libre y, en tiempo adicionado, Gabriel Díaz selló el empate 2-2 de penal. Ese resultado dejó a los de Villa Crespo con 55 puntos, a dos del líder Madryn.

De esta manera, el equipo chubutense quedó con la posibilidad de definir la clasificación en casa , ante su gente, en un Abel Sastre que promete colmarse de hinchas dispuestos a soñar despiertos con el ascenso.

Un camino sólido bajo el mando de Gracián

La campaña de Madryn no estuvo exenta de turbulencias. El equipo comenzó el torneo con seis partidos sin victorias, lo que en otro club podría haber significado el final para su entrenador. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Ricardo Sastre decidió sostener a Leandro “Tano” Gracián, debutante como director técnico principal.

El tiempo les dio la razón: el Aurinegro encontró funcionamiento, consolidó una idea basada en solidez defensiva, intensidad y eficacia en ataque, y se mantuvo como protagonista de principio a fin. “Es un técnico joven, moderno, que trabaja con mucha tecnología. Muchas veces nos íbamos del club a la noche y ellos seguían trabajando. Esa dedicación nos convenció de que había que bancarlo”, contó Sastre.

Hoy, Madryn no solo pelea la cima, sino que también se posiciona como un proyecto de futuro, con un estilo definido y un cuerpo técnico que logró revitalizar al plantel.

En diálogo con SETA TV, el presidente Ricardo Sastre analizó el presente: “Son momentos muy importantes para la institución, para la ciudad y para la provincia. Posicionar el nombre de Deportivo Madryn en la liga campeona del mundo no es poca cosa. El año pasado quedamos cerca, pero ahora tenemos una gran chance de jugar la final por el primer ascenso”.

Muchos no toman dimensión de lo que esto significa para la ciudad y la comarca. Si tenemos la posibilidad de recibir a los grandes del fútbol argentino, será un año inolvidable

El dirigente destacó que en la ciudad “no se habla de otra cosa” y que la expectativa crece día a día. “Obvio que uno mira lo que pasa en la otra zona, pero para ser campeón hay que ganarle a todos. Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto o quien toque: el que quiere ser campeón tiene que estar preparado”, remarcó.

Impacto deportivo y económico

El ascenso no sería solo un logro deportivo. Para Sastre, el ingreso de Deportivo Madryn a la Liga Profesional puede transformar la economía local:

“ Cuando jugamos con Güemes en Santiago del Estero no había hoteles disponibles, los restaurantes estaban llenos. El fútbol genera movimiento en el turismo, la gastronomía, el transporte. Muchos no toman dimensión de lo que esto significa para la ciudad y la comarca. Si tenemos la posibilidad de recibir a los grandes del fútbol argentino, será un año inolvidable ”.

La comparación con experiencias de otras provincias es clara: el deporte de elite arrastra no solo pasión, sino también desarrollo económico.

Una ciudad movilizada

El presente de Deportivo Madryn se vive en cada rincón de la ciudad portuaria. Comercios, vecinos y familias acompañan con banderas, camisetas y mensajes de apoyo. El Abel Sastre será este domingo una caldera donde se mezclarán la ansiedad, la ilusión y la esperanza.

Para los hinchas, la posibilidad de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino ya no parece un sueño lejano, sino una realidad palpable. Cada partido se vive como una final y, ante Arsenal, la ciudad entera se paralizará para alentar al Aurinegro.

Mirando hacia adelante

El club ya proyecta los próximos pasos. Si logra el ascenso, planifican participar con la Reserva en torneos de AFA y analizan contar con un predio en Buenos Aires para facilitar la logística. “ Si subimos a Primera hay que armar la Reserva también. Son cosas que ya tenemos en carpeta. Si hay algo que no le escatimamos es trabajo ”, señaló Sastre.

La cita con la historia

Este domingo 28 de septiembre, desde las 15:30, Deportivo Madryn recibirá a Arsenal en el estadio Abel Sastre. Con un empate alcanzará la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional. La ciudad late al ritmo del Aurinegro y se prepara para escribir una página dorada en su historia.

El ascenso está a un paso. Y Madryn quiere darlo con toda su gente como testigo.