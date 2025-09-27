La Primera Nacional vive un cierre apasionante en la Zona A. Este viernes, Atlanta empató 2-2 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el Gigante del Norte, un resultado que dejó al “Aurinegro” de Puerto Madryn a un paso de jugar la gran final por el ascenso a la Liga Profesional.

Con este empate, el “Bohemio” llegó a 55 puntos y se ubica a dos unidades de Deportivo Madryn, que lidera con 57. La diferencia podría ser decisiva de cara a las últimas dos fechas.

El equipo dirigido por Leandro Gracián tendrá la gran chance de sellar su clasificación este domingo, cuando reciba a Arsenal en el estadio Abel Sastre, con el aliento de toda su gente. Si el “Depo” logra un triunfo, quedará muy cerca de asegurarse la final por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino.

Atlanta, por su parte, complicó sus aspiraciones tras dejar escapar la victoria en Salta. Pese a ir 2-0 arriba con goles de Marcos Echeverría y Lautaro Fedele, Gimnasia y Tiro reaccionó en el final: Lautaro Montoya descontó con un golazo de tiro libre y, en tiempo de descuento, Gabriel Díaz igualó de penal para desatar la locura del público salteño.

El empate le dio aire a Gimnasia y Tiro, que se afianza en la zona de clasificación al Reducido con 48 puntos, mientras que la lucha por el primer ascenso quedó más que nunca en manos de Deportivo Madryn.

