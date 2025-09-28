(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El empate sobre la hora entre Gimnasia y Tiro y Atlanta, cuando el equipo bonaerense ganaba 2 a 0, dejó a Deportivo Madryn en una posición inmejorable para alcanzar el gran objetivo.

El Aurinegro, que jugará este domingo en El Coliseo contra Arsenal de Sarandí, está a un paso de hacer realidad un sueño que la ciudad de Puerto Madryn anhela desde hace años: disputar por primera vez un lugar en la Liga Profesional.

El contexto del encuentro es claro y alentador para los dirigidos por el entrenador. Si Madryn consigue la victoria frente a Arsenal, asegurará automáticamente su pasaje a la final de la Primera Nacional. En caso de empatar, mantendrá una diferencia de tres puntos con un saldo de +11 goles a favor, una ventaja casi definitiva para avanzar.

PUERTO MADRYN, UNA CIUDAD EN VILO POR EL SUEÑO DEL AURINEGRO

La expectativa crece en la ciudad, donde la pasión por el fútbol y las expectativas de ascenso se mezclan en el aire. Se prevé que el Estadio Abel Sastre esté repleto, con una asistencia histórica de público que apoyará al equipo en esta instancia clave.

Los hinchas saben que están viviendo un momento único, un paso trascendental en la historia del club, que buscará ante Arsenal la concreción de un anhelo largamente perseguido.

Deportivo Madryn no solo enfrentará a un rival necesitado, sino que también cargará con la responsabilidad de cumplir con la ilusión de una región entera. La victoria o el empate con buen resultado representarán un paso decisivo para seguir haciendo historia y abrir las puertas a la máxima categoría del fútbol argentino.

La jornada de este domingo promete emociones fuertes, una comunión entre el equipo y la hinchada del Aurinegro que podría quedar grabada para siempre en la memoria de la ciudad y sus hinchas. Deportivo Madryn está a un partido de la gloria, y el sueño de la Liga Profesional está más vivo que nunca.

UNA CAMPAÑA SOÑADA

Deportivo Madryn, con 15 triunfos, 12 empates, 5 derrotas, 43 goles a favor y 26 en contra, viene de empatar sin goles contra All Boys en Floresta, a pesar de las expulsiones y el alto voltaje del partido, una muestra clara del carácter que el equipo pretende mantener.

Precisamente, el Aurinegro no podrá contar con dos jugadores importantes para este encuentro crucial: Agustín Sosa y Germán Rivero, ambos expulsados en el partido anterior. Para reemplazarlos, el director técnico “Tano” Gracián planea incluir a Santiago Postel y definir entre Ayala o Mana quién suplirá a Rivero.

Madryn depende de sí mismo y con un punto será suficiente para poner la corona al alcance y mantener una motivación que ya atraviesa a toda la Patagonia.