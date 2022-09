Deportistas de Comodoro sufrieron la cancelación de un vuelo y piden ayuda para poder viajar al Mundial de natación en Italia

Lo que debía ser un sueño, se transformó en tristeza y angustia. Tres deportistas de Comodoro Rivadavia tenían programado un vuelo internacional y Aerolíneas Argentinas lo canceló.

En este sentido, los comodorenses deben viajar a Italia para formar parte de un Mundial de Natación y están varados en Buenos Aires, sin respuestas.

A raíz de esta situación, decidieron poner en marcha un plan B y a través de sus redes sociales, hicieron un pedido a la comunidad para juntar fondos y tomar un nuevo con otra empresa.

“Así estábamos anoche, antes de que aerolíneas argentinas nos cancele el vuelo a BS As. Explicamos que teníamos un vuelo internacional al día siguiente. No les importó nada, y no nos hicieron subir al próximo vuelo con el que llegaríamos para nuestro vuelo a Italia”, inició Ornella Legato, una de las protagonistas.

El Municipio acompañó a Deportivo Portugués previo a su viaje debut en el Torneo Federal de Rugby

Este viernes, rápidamente encontraron una alternativa aérea para formar parte del Mundial. “Conseguimos lugares en un vuelo el domingo con el que llegaríamos a participar del mundial, obviamente esto implica un costo muy alto del cual nos tenemos que hacer cargo nosotros”, detalló.

“Necesitamos de toda la ayuda posible para juntar ese dinero. Cualquier aporte ayuda y suma un montón”, indicó en relación a una colecta que se hizo viral.

“Quienes puedan ayudar les dejamos la cuenta de Mercadopago: mate.mar.lunapara transferencia, todo suma cualquier aporte se pueden comunicar con como Argentinos que somos la vamos a pelear hasta el final”, culminó.