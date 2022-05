(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Para la misma se fijaron cinco puntos de pericia según el criterio de la fiscal Verónica Pérez. Por eso, pidió establecer rasgos y/o características de la personalidad del imputado; posibles patologías o afecciones que presente, y en su caso las características y data de las mismas; y si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica.

En caso que se detecte algún trastorno, la fiscalía pidió que se determine si su padecimiento puede ocasionar desgobierno de los actos, si resulta peligroso para sí y/o para terceros, si pudo o no comprender la criminalidad de sus actos y/o dirigir sus acciones.

La semana pasada se realizó una pericia sobre la víctima que del terminó que tenía un trastorno de estrés post traumático y que había síntomas de angustia, al mismo tiempo que determinó que no tenía rasgos de fabulación en su relato.

La ex pareja de Villa había concurrido al hospital Penna en junio del año pasado, por los hechos ocurridos en una vivienda de la localidad bonaerense de Canning, tras las lesiones que dijo haber sufrido de manos de Villa, a quien acusó incluso de haberla abusado sexualmente.

La médica del Hospital que atendió a la víctima en esa oportunidad declaró la semana pasada y dijo que ella no pudo constatar rastros de abuso sexual y contradijo la versión de la denunciante. La testigo era una médica especialista en ginecología y primero dijo que no recordaba bien el caso particular por la gran cantidad de pacientes que atiende a diario.