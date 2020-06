Muchos trabajadores del tenis se manifestaron pidiendo volver a trabajar en la mañana del domingo frente a la residencia presidencial de Olivos y Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas de la historia, que está recuperándose de una operación en la rodilla, compartió un video solidarizándose con la situación con quienes están imposibilitados de trabajar.

En el video, viralizado por varios profesores de tenis, el tenista expresó: "Quería saludar especialmente a los profes de tenis, a los jugadores, a toda la gente que trabaja alrededor de nuestro deporte, a la trabaja en los clubes, a los cancheros, al personal de limpieza de los vestuarios y a todos los que trabajan alrededor nuestro, para mandarles fuerza, que es un momento complicado. Sé que tienen muchas ganas de volver a trabajar, pero hay que tener paciencia".

Además, el medallista olímpico en Londres 2012 y Río 2016 no fue el único que se sumó a la causa, Diego Schwartzman, el mejor tenista argentino de la actualidad, agregó: "Quería mandar este mensaje en apoyo a todos los entrenadores que van a hacer esa marcha en paz para pedir que vuelvan las actividades. Como muchos saben, el tenis todavía en la Capital y Provincia no pudo volver. Se firmó un decreto para que los atletas que estaban clasificados a Tokio podamos, pero la realidad es que los entrenadores y mucha gente que vive del tenis todavía no puede volver, quería mandarles este mensaje en apoyo, les mando un abrazo grande y ojalá que pronto puedan volver a trabajar".

Cerca de las 11.30, los manifestantes, entre ellos profesores, alumnos, cancheros, administrativos de los clubes y personal de mantenimiento y seguridad de las instituciones, le entregaron a un secretario de Alberto Fernández un petitorio y un protocolo de seguridad sanitaria confeccionado por la Asociación Argentina de Tenis y con agregados particulares de los clubes. El funcionario se comprometió a entregarlo en mano al Presidente de la Nación.