Juan Martín Del Potro volvió a aparecer en las redes sociales y con un mensaje que ilusionó a todos sus seguidores. El tandilense expresó su alegría por volver a entrenarse en una cancha, en medio de su recuperación de una operación en su rodilla derecha.

El tenista dio buenas señales en los avances en relación a la fractura que sufrió en la rótula de la rodilla derecha poco más de un año y alimentó las esperanzas de volver a jugar de manera profesional en el mediano plazo. "La Torre" publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto con la raqueta y lo acompañó de un lindo mensaje: "Hoy vine a pasar el día con mi amiga", comenzó explicando.

"Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona", continuó explicando Delpo. Y agregó: "Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre".