Pasaba un día más en la vida de los playeros de ACA en la ciudad de Chaos Malal, y sorpresivamente llegó en su camioneta Ford Raptor de color azul eléctrico, el ex jugador Carlos Tévez, para sorpresa de todos en la estación.

Reimundo Contreras, playero que lo atendió, quedó enmudecido cuando lo vio desde la puerta del auto. “Me pareció muy sencillo y humilde pero no quiso exponerse y me pidió que no diga nada que estaba ahí”. El trabajador es hincha fanático de Boca y pudo tomarse una foto con su ídolo. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA