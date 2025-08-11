De Rada Tilly a la Copa Potrero: la historia del equipo que buscará hacer historia en el torneo del Kun Agüero

Un grupo de amigos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia será parte de la edición 2025 de la Copa Potrero, competencia organizada por el Kun Agüero y considerada una de las más importantes del fútbol amateur argentino. El equipo, que actualmente compite en Buenos Aires, buscará dejar bien arriba a la región.

La historia comenzó en febrero de 2019, cuando tres amigos de la Patagonia coincidieron en la capital para estudiar. “Ahí decidimos crear el equipo y empezamos a juntar gente, amigos y chicos de confianza como para competir seriamente pero también para pasarla bien los fines de semana, que fue lo que pregonamos siempre”, contó Nicolás Castanó, uno de sus fundadores.

Ese mismo año debutaron en la Liga Núñez, en fútbol 8. El primer torneo fue irregular, pero en el segundo lograron el título. “Ya el Clausura 2019 lo ganamos. Pudimos desplegar buen juego, el equipo se consolidó mucho más y fue nuestro primer campeonato”, recordó. Con el tiempo, el plantel sumó refuerzos, mayormente conocidos de Comodoro, aunque también se incorporaron jugadores de Buenos Aires.

En 2021 dieron el salto al fútbol 11 en Pilar, aunque la logística y la convocatoria complicaban la participación. En 2023 decidieron volver al fútbol 7, y la apuesta fue un éxito: “ El año pasado ganamos Apertura y Clausura invictos, no perdimos ni empatamos ningún partido ”, remarcó Nicolás.

La Copa Potrero se transformó en el gran objetivo. Apenas se abrió la inscripción, enviaron sus datos: redes sociales, historial de torneos y antecedentes de jugadores. “El primer día se anotaron más de 1.200 equipos y sólo quedan 40. No nos quedamos quietos y empezamos a mandar mensajes hasta que en mayo nos llamaron para confirmarnos que estábamos adentro”, relató.

La inscripción tuvo un costo de 7.500 dólares, que afrontaron entre algunos jugadores. “ Hoy lo estamos tratando de recuperar con sponsors y rifas. Es una inversión grande, pero los premios son importantes. Ya de entrada a cada equipo le dan indumentaria completa Adidas, y desde cuartos de final hay premios en dólares. El campeón se lleva 210.000 ”, explicó.

El equipo patagónico ahora se prepara para debutar en una experiencia que combina pasión, amistad y competencia de alto nivel. “Siempre recalcamos el compromiso y poner al equipo como prioridad. Ese es nuestro lema, y así queremos representar a nuestra región”, cerró Nicolás.

INTEGRANTES

- Nicolás Castanó

-⁠Gregorio Espíndola

-⁠Valentín Espíndola

- ⁠Esteban Knez

- ⁠Joaquín Knez

- ⁠Alejo Bravo

- ⁠Renzo Sepúlveda

- ⁠Maximiliano Criado

- Agustín Quintana

}- ⁠Juan Manuel Quintero

- ⁠Lautaro Jaremchuck