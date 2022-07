(Pasta de Campeón - ADNSUR) - “Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo ningún trabajo de ningún periodista, creo que es una carrera súper difícil, para la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se prepara. Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más. Sino mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron”, comenzó a relatar en diálogo con América Noticias

Rodrigo De Paul remarcó durante toda la entrevista que su relación con Camila Homs se disolvió en buenos términos, y que si sale a hablar es porque no quiere que los rumores infundados generen conflictos entre ellos y la crianza de sus hijos en común.

“Lo importante es aclarar que yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila; y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar. Cami también después empezó a rehacer su vida”, aseguró.

La relación de Tini con las esposas de los futbolistas de la selección argentina: “Se llevan súper bien, la recibieron súper bien. Obviamente que yo quería estar por lo que lo quiero a Leo (Messi) por estos años de relación que fuimos forjando una amistad, vivimos cosas muy lindas, ganamos cosas. Sentía que era un cumpleaños que no íbamos a pasarlo en la Selección. Estaba en Miami y me decían: ‘Estás loco, ¿cómo vas a viajar?’. Digo, es el cumpleaños… Llegamos y súper bien todos, absolutamente todos”

“Somos gente normal. Bailamos, nos divertimos, la pasamos increíbles, al otro día también hicimos planes con algunos de los chicos. Hay como una cosa ahí atrás como que quieren instalar. Y es feo. Entiendo que pueda vender un poquito más que haya algo ahí oscuro, pero acá es todo claro en mi relación con Tini, la relación que tengo con Camila que es la madre de mis hijos, no me llevo mal para nada, nos escribimos, hablamos, sabe que si necesita algo puede contar conmigo, yo lo mismo”, finalizó.