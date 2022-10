Boca se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol tras empatar 2 a 2 ante Independiente y gracias al triunfo de River 2-1 frente a Racing.

En una definición para el infarto, se viralizó la reacción del “Tano” Pasman bostero. A través de un video publicado en TikTok, el hombre se mostró eufórico por el equipo dirigido por Hugo Ibarra que terminó consagrándose campeón.

Sin embargo, no todo fue como el fanático “Xeneize” esperaba y su hija @biancafarinag, difundió el clip donde se puede ver las reacciones del hombre en la definición del campeonato.

Tras festejar los goles, acompañó esos momentos con algunos sorbitos de lo que parecía un whisky. Con el gol del empate del “Rojo”, no aguantó y gritó: “Boca vas a perder el campeonato faltando 10 minutos, la c… de tu madre”.

A eso se le sumó una situación insólita en un momento de tanta tensión, a falta de minutos para definirse el campeón del fútbol argentino. Es que se cortó la luz y su furia creció aún más: “No lo puedo creer, la c... de su madre. Se cortó la p... luz. Me cago en la c... de la lora”.

Lo cierto es que el fanático de Boca terminó escuchando por radio el final de los partidos de Boca frente a Independiente y de Racing ante River. Por ese medio, no solo se enteró del penal atajado por Franco Armani sino también del gol de Miguel Borja, que sentenciaron el logro del equipo de Ibarra.

El video de la reacción de Fabián tiene más de un millón de reproducciones y supera los 150.000 comentarios.