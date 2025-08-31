De Montreal a Zandvoort: por qué el recuerdo del doble DNF de Ferrari en Canadá vuelve a perseguir al Cavallino
El doble abandono de Ferrari en Zandvoort —con Hamilton golpeando en la Curva 3 y Leclerc fuera en el tramo final— reactivó viejos fantasmas en Maranello. La imagen de los dos autos del Cavallino fuera de carrera remite al último antecedente en Montreal 2024.
(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) La imagen de Lewis Hamilton y Charles Leclerc fuera de pista en el Gran Premio de los Países Bajos 2025 activó un recuerdo inmediato en el mundo Ferrari: la última vez que la Scuderia sufrió un doble abandono en carrera. Ese antecedente es reciente y doloroso: el Gran Premio de Canadá 2024. En Zandvoort, Hamilton se pegó en el peralte de la Curva 3 y, más tarde, Leclerc también quedó fuera de combate; ambos DNF que cerraron una jornada errática para el Cavallino.
Canadá 2024: la tormenta perfecta
El 9 de junio de 2024, en el Circuito Gilles-Villeneuve, Ferrari se marchó sin puntos por un cúmulo de problemas mecánicos, estratégicos y de ejecución. Primero fue Charles Leclerc, que arrastró un serio problema de unidad de potencia (pérdida de velocidad punta y fallos intermitentes) y terminó…