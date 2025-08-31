(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) La imagen de Lewis Hamilton y Charles Leclerc fuera de pista en el Gran Premio de los Países Bajos 2025 activó un recuerdo inmediato en el mundo Ferrari: la última vez que la Scuderia sufrió un doble abandono en carrera. Ese antecedente es reciente y doloroso: el Gran Premio de Canadá 2024. En Zandvoort, Hamilton se pegó en el peralte de la Curva 3 y, más tarde, Leclerc también quedó fuera de combate; ambos DNF que cerraron una jornada errática para el Cavallino.

Canadá 2024: la tormenta perfecta

El 9 de junio de 2024, en el Circuito Gilles-Villeneuve, Ferrari se marchó sin puntos por un cúmulo de problemas mecánicos, estratégicos y de ejecución. Primero fue Charles Leclerc, que arrastró un serio problema de unidad de potencia (pérdida de velocidad punta y fallos intermitentes) y terminó…