(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El flamante basquetbolista azteca que se sumó al plantel del “Verde” por la lesión de Sebastián Orresta ya se encuentra en Comodoro Rivadavia y a casi 9200 kilómetros de Chihuahua, último lugar donde jugó junto a Dorados, valora su desembarco por primera vez a la LNB.

“Es un club serio, que tiene un lugar asegurado en playoffs y para mí fue sencillo ver el plantel que tiene y eso relacionado con algunos jugadores que ya conozco a Marcus Elliot, se me hizo una oportunidad increíble para mi carrera y quiero aprovecharla, con el objetivo de ir por el campeonato”, así se presenta Raul Eduardo Delgado Cruz el base de 31 años y de 1.88 metros de altura.

“Mi agente tiene una buena relación con los directivos del club y la Liga Nacional es muy competitiva y de alto nivel. Es por eso que por medio de mi agente deseaba venir a formar parte de la LNB y se abrieron las puertas en Gimnasia, por eso estoy contento y emocionado de pertenecer a una organización como esta”, agregó a Pasta de Campeón el base que puede jugar de escolta, donde una de sus virtudes es su lanzamiento perimetral.

Delgado, viene de jugar la Liga Nacional de Básquet Profesional con dorados de Chihuahua donde promedió 9.8 puntos, 3.1 rebotes y 4.9 asistencias por partido.

Sin embargo, el propio basquetbolista azteca indicó que desembarca en una competencia “física muy poquito por debajo de lo que es en México”.

“Aquí en la Liga se juega más organizado, en el sentido de los sistemas y pienso que hay más jugadores de un mayor nivel que en la liga mexicana y se respeta al nacional”, reconoció.

Delgado, que se formó en el básquet universitario de los Estados Unidos, también supo vestir las camisetas de Abejas de León, Capitanes de Ciudad de México y Halcones de Xalapa, entre otros de los muy buenos antecedentes que tiene este basquetbolista y al que un amigo comodorense que vive en Chihuahua le dio detalles de cómo es su nueva casa.

“Le pregunté sobre la ciudad y me dijo que era un lugar donde había viento y que ya comenzaba la época del frío. Yo llegué el lunes y fue muy agradable y el martes me levanté con el cielo despejado y con sol, sin ráfagas, por suerte no me tocó nada de malo hasta ahora, pero escuché que la semana pasada hubieron seis días de lluvia, pero estoy contento de que me toquen días bonitos para disfrutar de la vista al mar”, reconoció el jugador que tendrá su primera experiencia como profesional fuera de su país.

En sus primeros tres encuentros con la camiseta de Gimnasia, Delgado promedió 5.7 puntos, producto de casi 19 minutos, con un 50 por ciento de lanzamientos desde el perímetro (5-10), con 2 rebotes, 2 asistencias y 0.7 en robos.

“Soy un jugador que transpira la camiseta al cien por el equipo y es complicado venir llegando y tener que jugar, donde rápidamente hay que ajustarse. Pero en estos tres juegos sirvieron para conocer a los muchachos, para aprender del sistema y de la filosofía del entrenador”, indicó.

“No se me hace difícil, pues a muchos de los chicos los conocía y pude enfrentarlos en México. Tampoco es complejo porque los chicos son talentosos y me ayudaron mucho en las jugadas y a integrarme rápidamente. Sólo debo acostumbrarme a la altura y al tipo de juego que se desarrolla aquí.

Por otro lado, Martín Villagrán ya dialogó a su llegada a la Argentina con Delgado, y admitió que su labor se verá en el lado defensivo como ofensivo.

“Tuve una charla con el staff técnico donde me indicaron que buscan. Vengo a sumar para el equipo y ayudarles en lo que más que pueda ya sea atrás y adelante. Soy un tirador nato y busco tener una participación y un rol defensivo y del lado de la ofensiva preparado para tirar de tres”, reconoció.

Delgado cuenta con su primera experiencia en una competencia profesional como extranjero y a casi 10 mil kilómetros de su tierra apuesta a un equipo que vio su posición en la LNB, lo ordenado y las charlas que tuvo con otros colegas para aceptar su llegada a Gimnasia en la recta final de fase regular y en la puerta de los playoffs.

“Uno como profesional debe estar listo y preparado para cualquier llamada, ya sea de la liga o el que sea, como de la misma Liga Mexicana. Como profesional siempre estoy entrenando y activo, porque nosotros tenemos que ajustar rápidamente y no existe el tiempo para descansar y darse el lujo de integrarse en uno o dos meses”, indicó.

“Estamos en la recta final del torneo de cara a playoffs y es un reemplazo oportuno que se me dio y desafortunadamente la lesión de un jugador no se le desea a nadie, por eso se me abrieron las puertas y voy en búsqueda de aprovechar la chance de la mejor manera”, cerró.