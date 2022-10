De jugar un Mundial a disputar el Regional Amateur: El presente de un futbolista que marcó a Maradona como DT

(Por Pasta de Campeón). Un futbolista que marcó la carrera de Diego Armando Maradona como director técnico, volvió de su retiro y disputará la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur 2022/23.

Se trata de Mario Bolatti, jugador que se sumó a General Paz Juniors, un equipo de Córdoba Capital que se perfila como uno de los grandes candidatos de la Región Centro para dar el anhelado salto al Torneo Federal A.

El experimentado volante que disputó el Mundial Sudáfrica 2010, se incorporó al “Poeta” con el objetivo de darle su impronta a un conjunto favorito al ascenso.

El mediocampista con pasado por Belgrano, Huracán de Parque Patricios y Boca Unidos de Corrientes, entre otros, fue autor del gol ante Uruguay que selló la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Sudáfrica. "Maradona siempre se pone del lado del jugador. Me sorprendí en algunas cosas de su forma de ser, no sólo con nosotros sino también con nuestras familias. Un líder, siempre se pone delante y es alguien que sigue sintiendo con los botines puestos", recordó sobre su experiencia con el Diez.

"Son muy lindos recuerdos, el sueño de todo jugador de fútbol es vestir los colores de tu Selección. Una doble satisfacción a nivel personal y más habiendo convertido un gol que nos aseguró la clasificación a ese Mundial. Me pasa al día de hoy con las repeticiones del Mundial, pongo cuando tocan el himno y se me sigue poniendo la piel de gallina, es una de las cosas más lindas. Uno piensa: 'Estuve ahí'. Es algo hermoso", agregó sobre su pasado con la Celeste y Blanca.

"¿Si me llama Maradona para ir a Gimnasia? Sería un placer. ¿cómo no voy a ir? No se le puede decir que no a Diego. Sería muy lindo", expresó en el 2022 el jugador en una entrevista con Crack Deportivo (Radio Concepto FM 95.5).

Ese deseo no se pudo cumplir pero Bolatti regresará al verde césped, en su ciudad y con la misión de aplicar todo lo que aprendió con el astro argentino en el Regional Amateur.