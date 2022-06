(Pasta de Campeón / ADNSUR) - River Plate tiene nuevo refuerzo. Mientras espera por el uruguayo Luis Suárez que muchos ya dan por confirmado, cerró su primera incorporación para la temporada. Se trata de Rodrigo Aliendro, el volante que llega de Colón de Santa Fe y que un largo recorrido por el ascenso.

Este lunes, el mediocampista realizó la revisación médica. Así de no ser titular en inferiores, jugar en la Primera C, descender a la D y repartir pizzas porque no alcanzaba el sueldo, se sumó al Millonario, tal como indicó el sitio Secta Deportiva.

El volante dio sus primeros pasos en las inferiores de Argentinos Juniors pero el Bicho lo dejó libre y con 16 años tuvo que buscar nuevo club. Terminó quedando en Chacarita y de a poco comenzó a mostrar su talento. El funebrero descendió a la B Metropolitana en 2012 y sin lugar en el equipo, Rodrigo se fue a préstamo a Ituzaingó, por ese entonces en la Primera C.

