De ilusión a realidad: los futbolistas que llegaron como "refuerzos" y encontraron en Comodoro su lugar en el mundo

Por Emmanuel Hueicha. Cada vez que inicia un Torneo Regional Amateur, en los clubes de Comodoro Rivadavia siempre surge la misma pregunta. “¿Qué jugador vamos a traer?". A partir de esta incógnita surgen rumores, acercamientos y ofertas, el futbolista elegido, en teoría, le debería brindar un salto de calidad al equipo.

Posteriormente, comienzan a jugar un factor determinante a tener en cuenta por un foráneo: el clima, más precisamente el frío y el viento. Algunos se adaptan de forma más rápida y otros, no. Por eso, cada vez que termina una competencia, el jugador que no logró “encontrarse” en Comodoro decide marcharse rápidamente. Pero siempre hay excepciones.

Fútbol, petróleo, familia. En estos tres puntos claves se podría resumir las historias de tres futbolistas que arribaron como “refuerzos” a una competencia regional y terminaron quedándose en la ciudad. Esteban “Piojo” López, histórico artillero de Huracán, y Nigel Andretta junto a Bruno Elorrieta en Jorge Newbery, reflejan este concepto.

Un amor de principio a fin

La historia de Esteban López con la ciudad petrolera y el “Globo” inició en 2004. En aquellos años, Huracán de Parque Patricio y su homónimo de Comodoro tenían un vínculo donde se intercambiaban jugadores. Uno de ellos fue “el Piojo”.

“Me preguntaron si quería venir, yo había quedado libre y me rompí los meniscos. Justo se había cerrado el libro de pases en AFA y tuve que decidir entre quedarme parado un año o jugar el Torneo Argentino B. Me recuperé y vine”, comentó en diálogo con ADNSUR/Pasta de Campeón.

Delantero agíl, “vivo”, con un olfato único dentro del área, López se ganó al público “globero” en pocos partidos. “Costó porque era la primera vez que me iba tan lejos de mi casa, comenzar de cero en una provincia donde había muchísimo viento y decía con un compañero, ‘acá tenemos que poner el pecho’”, comentó entre risas.

Después de la adaptación física y climática, la mente del exfutbolista de enfocó en jugar, sumar y darle al club lo mejor de él, a tal punto que generó una dupla letal junto a Daniel Alberto Néculman. Entre el “Piojo” y el “Condor”, Huracán cristalizó 31 goles para concretar el último ascenso grande de la institución y desembarcar en el Torneo Argentino A 2005. Posteriormente, se marchó a Racing de Trelew y se mantuvo por dos temporadas, aunque fue un paso especial porque nació Tobías, su primer hijo.

El momento donde la pelota se detuvo

Analizar, mirar, ejecutar. En este sentido, Esteban dejó de lado el fútbol y con 29 años de edad, abrió su mente para darle lo mejor a su familia. Volver a Buenos Aires donde reinaba la inseguridad y escaseaban las oportunidades de trabajo, o quedarse a pelearla en Chubut donde comenzó a generar importantes contactos.

El talento y el fuego sagrado por el fútbol seguía intacto, aunque no iba a ser suficiente para “hacer la diferencia”. “Habían ofertas de varios clubes pero eran de la misma categoría o una superior. Entonces pensaba, acá tenía llegada al Sindicato de Petroleros, La Municipalidad, la SCPL, si conseguía un trabajo iba a poder concretar la estabilidad que estaba buscando. Racing de Trelew era lo más lejos que iba a estar, siempre pensé en quedarme a vivir en Comodoro”, afirmó.

El más determinante del “Globo” en el Siglo XXI

Momentos de alegrías y tristezas, clásicos donde fue figura y otros donde no tuvo su tarde. Torneos Argentinos B siendo el máximo goleador, campeonatos locales ganados, la cara visible del equipo cuando los “refuerzos” se marchaban y había que volver a empezar. Quizás por eso y mucho más Esteban López es considerado el jugador más determinante y querido por los hinchas de Huracán en este siglo.

Del 2004 al 2011, el fútbol fue su principal sosten. Después ingresó al rubro petrolero y la pelota pasó a un segundo plano. Acompañó cómo pudo y hasta donde las piernas aguantaron. Se consolidó como el máximo goleador de Huracán en Torneos Federales y tuvo un breve paso por USMA, donde inclusive llegó a marcarle un gol al club de sus amores.

Con una familia más extensa, López recordó a quienes le dieron una mano cuando llegó sin nada y no conocía a nadie. “Gracias a Huracán he sido una conocida en la ciudad, siempre voy a estar agradecido por el trato y cómo nos abrieron las puertas. No me quiero olvidar de Raúl Gallegos y Noemí Llamas, así como también Raúl Barría y Mary. Esas dos familias nos cobijaron cuando recien llegamos a Comodoro y hasta el día de hoy tenemos una linda amistad. También en Trelew agradecido con Nancy y Rocha, que hoy está en el cielo y son personas muy importantes en mi vida”, remarcó.

Comodoro, su segunda casa

“Para mí y mi familia esta ciudad es todo. Yo le recomiendo como jugador que venga a Comodoro le digo que vine a un club donde es muy lindo estar, se vive a full todos los partidos y entrenamiento por lo que se exige la gente de Huracán”, comentó.

“A mi me pasó y no me arrepiento para nada, el jugador que venga tiene que aprovechar el pasaje por el club siempre tratando de hacer las cosas bien y ser profesional”, cerró López que actualmente disfruta de la capital petrolera junto a su mujer Silvana, hijos Tobías, Jonás y Benicio, estos dos últimos, nacidos en Comodoro Rivadavia.