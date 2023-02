De Estados Unidos a Comodoro: Quién es el nuevo refuerzo de Huracán

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Huracán de Comodoro Rivadavia sufrió algunas bajas pero mantuvo una buena base para intentar ratificar su protagonismo en este 2023 que ya lo vio campeón local y semifinalista de la Región Patagonia del Torneo Regional Amateur.

Sin embargo, a los nombres que continuaron en el barrio Industrial, se les sumaron tres caras, dos de ellas conocidas, “de la casa”, y otro que vino directamente desde Estados Unidos. Precisamente, este último es Juan Cruz Meza.

El atacante llega procedente de Naples United, de Florida, y desembarcó sin escalas al sur argentino. “Mi llegada tuvo mucho que ver el profesor Jorge Montesino que me llamó y un ex compañero que compartí en Fénix. Me contó cómo era el club y yo tenía ganas de volver al fútbol argentino. La verdad que pudimos cerrar todo rápido gracias a Dios, en Estados Unidos salí campeón”, comentó en diálogo con Pasta de Campeón.

Sobre su llegada al “Globo”, agregó que “estoy mentalizado en el club, se qué es más grande de la Patagonia y la hinchada es terrible”. Además, aseguró que la ciudad “me gustó mucho, estoy muy cómodo, hace mucho no era feliz y me recibieron de 10”.

Respecto a sus características, el futbolista de 22 años se calificó como velocista. “Me destaco mucho por el mano a mano, me gusta pisar la pelota e ir para delante siempre. Mi referente es Ricardo Centurión”, remarcó el extremo con pasado en las inferiores de Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de Caseros y Barracas Central.

En cuanto a objetivos, Meza aseguró que pretende “jugar todos los partidos. Vine a sumar como todos y quiero ganar todo lo que se juegue con Huracán y poder llegar devuelta a mi máximo nivel, dar el salto que todo jugador busca”.

Por último, le dejó un mensaje al hincha del “Globo”. “Voy a estar comprometido con el club al 100%. Antes de venir estuve viendo vídeos y ya no veo la hora de jugar ahí con la famosa Barra de Fierro”, cerró