De España a Comodoro: La CAI incorporó al hijo de un reconocido jugador

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Este martes, se conoció la información sobre el arribo de Lucas Coyette a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.

El volante, con pasado en las inferiores de Lanús, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, arribará este viernes a la ciudad petrolera para sumarse al “Azurro” de cara al próximo Torneo Regional.

En este sentido, el “Torero” aseguró que está “con muchas ganas de llegar a Comodoro. Estoy en el país desde fines de mayo, cuando terminó el torneo en la Segunda división de Grecia. Tuve una buena temporada pero mi idea era quedarme en el país y contento por esta oportunidad que salió”, comentó en diálogo con Fair Play.

En cuanto a su posición, el futbolista no dudó. “Soy más volante que lateral, de interno o doble 5. A veces por distintas circunstancias he jugado de lateral, pero siempre fui mediocampista. Me gusta ir para adelante, aunque hay que hacer de todo un poco. Priorizo el ataque y apoyar al equipo”, remarcó.

Sobre su llegada al cuadro comodorense, indicó que el primer contacto lo hizo con Sixto “Mumo” Peralta. "Me contó la idea que tenía Gustavo Caamaño y el cuerpo técnico. Se cerró en pocos días, consiguieron el pasaje y este viernes llegaría a la ciudad”.

En cuanto a su inactividad, el jugador con pasado en la Selección Argentina Sub 17 comentó que "entreno en casa, tres veces por semana voy a un gimnasio y hago personalizado, también jugué algunos campeonatos con mis amigos para mantenerme en forma”.

También, habló de su papá Walter Coyette, actual técnico de Quilmes. “De mis hermanos fui el que más disfrutó de mi viejo, tengo recuerdos del 2002 en adelante. Lo acompañaba a todos los entrenamientos, a los partidos, estoy muy contento por la carrera que hizo y uno sueña con hacer la mitad de la carrera que hizo él”.

Por último, detalló estar al tanto de todo lo referido al Torneo Regional y se entusiasmó con la posibilidad de pelear el ascenso al Torneo Federal A. “Acabo de ver el fixture, ya me habían dicho que arrancaba el 16 y la verdad que por eso fue todo lo más rápido posible. Vamos a pelear", cerró.