Unión de San Martín Azcuénaga fue uno de los grandes animadores del Apertura 2025, que finalmente consagró a la Comisión de Actividades Infantiles. Con dicho resultado general, las miradas estuvieron depositadas en varias caras del plantel que dirige Fernando Sicard.

En este comienzo de Zonal "A", el equipo "Patricio" se quedó sin uno de sus puntales, su nombre: Arian Castillo. El jugador, lateral izquierdo, que tuvo su paso por tres equipos de Buenos Aires, dejó el equipo y cargó sus bolsos llenos de ilusiones rumbo a Río Gallegos.

Es que Boxing de Río Gallegos lo sumó a sus filas de cara a lo que será el Regional Amateur 2025/26 y afrontará la Zona Patagónica.

"¡Bienvenido a nuestro club, y el mayor de los éxitos!", fue parte del recibimiento para el lateral izquierdo que tuvo pasos por Comunicaciones, Defensa y Justicia y Chacarita, donde se consagró campeón en Reserva, hasta su retorno a Comodoro Rivadavia para calzarse la casa de USMA.

Sicard, Thiago Errazu y el Patricio buscan rearmarse, ya que además en el comienzo del torneo, donde acumula dos derrotas, buscarán potenciar a jugadores de su semillero de cara al torneo del segundo semestre.

En tanto, Castillo espera por su debut con el equipo de Río Gallegos, que apuesta por llegar a instancias finales del Regional Amateur en la Zona Patagónica, de la que serán protagonistas Jorge Newbery y CAI, en la Zona 1 Patagónica Sur, donde estarán Empleados de Comercio de Trelew y Camioneros de Caleta Olivia.