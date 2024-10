Convocatoria Regional Tae Kwon Do en la Patagonia: Más de 500 Competidores en el ATT de Comodoro Más de 500 practicantes de Tae Kwon Do de diferentes localidades de la Patagonia se dieron cita en el Club Huergo para participar de la quinta etapa del Argentina Tae Kwon Do Tour Sur, un evento que sirvió para sumar puntos de cara al Campeonato Mundial de la disciplina a realizarse en 2025.