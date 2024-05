TRAS LAS POLÉMICAS Carlos Motto y el arbitraje en Comodoro: "para empezar a reclamar y a criticar deberían conocer el reglamento" El presidente de la Asociación Independiente de Árbitros de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia habló sobre el reclamo hacia el arbitraje en la ciudad. "Es muy fácil acusar al arbitraje pero los clubes no colaboran, los dirigentes no colaboran, la sociedad no colabora", aseguró.