David Rodríguez y Andrea Avilés, ganadores de la Corrida “Boca 12K Comodoro”

Este domingo se llevó a cabo la corrida “Boca 12K Comodoro” organizada por la Peña “Comodoro es de Boca” en la Costanera local, con gran convocatoria. El evento tuvo la fiscalización de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut y el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

La iniciativa tuvo alrededor de 200 inscriptos, entre caminata integradora 3K, y las competencias de 6K y 12K. En la distancia mayor los ganadores de la clasificación general fueron David Rodríguez y Andrea Avilés, mientras que en 6K vencieron Eduardo Carrilaf y Karina Aguirre.

Estuvo presente el profesor Hernán Martínez (Pte. Ente Autárquico Comodoro Deportes) junto Matías Villalobos (Pte. Peña Comodoro es de Boca), además de la visita desde Buenos Aires del dirigente xeneize Carlos Colombo (Pte. Depto. Interior y Exterior Boca Jrs.).

“Estamos muy felices. Es la primera edición de la carrera oficial de Boca Juniors en la Patagonia, y qué mejor que hacerlo en nuestra ciudad. Viene todo bárbaro, un día espectacular para nosotros, para todos los hinchas de Boca. Queremos que esta carrera se quede, tuvimos mucha convocatoria, así que me parece que será la primera de muchas ediciones. Y es acercar un poquito lo que es el mundo Boca a Comodoro”, comentó Villalobos.

“Cuando uno recorre el interior se da cuenta la calidez que tienen, el trabajo que hacen las peñas del interior es enorme. La primera carrera que tenemos en todo el interior de 12K, ojalá sea el puntapié inicial para hacerla en todas las peñas del país”, expresó Carlos Colombo, dirigente de Boca Juniors.

“El interior es distinto. Siempre decimos que un club federal se construye, estando cerca del socio, de la gente, escuchando y aprendiendo del trabajo enorme que hacen las peñas para hacer cada día más grande a Boca. Ayer festejábamos casualmente, que somos el club más grande en cantidad de socios con 305 mil socios. Es el movimiento social más grande del mundo y lo demostramos acá, lo demuestran los chicos de la Peña con un evento como este, que nos enaltece como institución”, afirmó.

“Quiero agradecer a los chicos de la Peña, a Hernán, al Ente Deportes y el apoyo que le dio a Boca a través de la Municipalidad, y la organización del evento, que es único y dará que hablar. Realmente muy orgulloso y contento de estar acá”, añadió Colombo.

En tanto, tras la competencia, el ganador de 12K David Rodríguez sostuvo: “Es un honor estar. Agradecido a la organización que me invitó. Hace rato ya tenía la fecha guardada y no me la podía perder. Además que hoy es el cumpleaños de mi hijo, así que contento por llegar con él. Quiero agradecer a la gente del Ente, Hernán Martínez, a la gente de Kasike y de mi grupo que estuvo acompañando y alentando”.

Finalmente Andrea Avilés, vencedora también en 12K manifestó: “Estoy muy contenta de haber hecho la carrera, soy hincha de Boca, mi familia igual, así que muy feliz siempre de recorrer las calles de Comodoro. Vengo de un 15K que corrí el miércoles, hoy corrí los 12K y estoy contenta porque me sentí con fuerza. Siempre es importante estar presente, más para uno que es hincha y le encanta correr”.

Corrida Oficial “Boca 12K Comodoro” I edición - Peña “Comodoro es de Boca”

Fiscaliza: Asociación Atletismo del Sur del Chubut

Resultados – Clasificaciones principales

6K Mujeres

1. Karina Aguirre 27.12

2. Rocio Talma Rocio 27.52

3. Carla Paolantonio 27.55

6K Varones

1. Eduardo Carrilaf 23.24

2. Agustín Aciares 23.27

3. Bruno Álvarez 23.55

12K mujeres

1. Andrea Avilés 44.10

2. Rosana Calderero 46.55

3. Liliana Rodríguez 47.07

12K Varones

1. David Rodríguez 37.05

2. Miguel Julián 39.51

3. Gabriel Ocejo 42.16