En el día de la madre, el deporte de Comodoro tiene miles de historias que contar. Muchas veces se acompañan mutuamente en el deporte y también hay mucho vestuario compartido y miles de horas compartidas en una cancha.

PDC eligió la historia de Daniela Jasenovski y Luisina Barbosa Jasenovski para homenajear a las madres en su día, y contar una de muchos relatos que existen en cada rincón de la ciudad.

La histórica arquera de handball comodorense atravesó en el 2023 un adenocansinoma de pulmón que derivó en una resección, y su vida hizo un giro de 180 grados.

Alejada de la actividad, pero con muchas ganas de volver de a poco, Daniela abrió la puerta de su casa y de su corazón junto a su hija, que la observa hablar con mucho detenimiento en cada oración, para contar parte de su historia que cambió de forma radical en los últimos años.

“Me enfermé en el 2022, hice mi vida normal pensé que tenía asma porque yo fumaba mucho. No me sentía bien, me fui a jugar el Nacional con Km5 porque la arquera se había lesionado. Fuimos, me engripé ahí, bah pensé que era gripe, levante fiebre y ahí comencé con los estudios hasta que luego de una tomografía me dijeron que tenía un nódulo. De ahí vi una neumonóloga que me derivó a Buenos Aires hasta que me dijo que el diagnóstico era adenocansinoma de pulmón”, afirma la arquera que también ha sabido disfrutar del básquet en distintas etapas de su vida.

Daniela prepara el mate en la cocina de su casa en el barrio Juan XXIII donde se crío, y hoy comprarte con su mamá y su hija. Cuando convida el primero, todos entendemos que la charla será extensa y contará todo lo que le tocó vivir en los últimos años.

“El diagnóstico me aniquiló porque religiosamente nos vamos de vacaciones a Madryn con mi prima y ella (su hija). Ya teníamos todo listo, las valijas, y al otro día nos ibamos, pero la neumonóloga me dijo: ‘no te podes ir de viaje, no estás bien’. Yo sin saber que tenía cáncer, entonces ahí fue todo muy raro. Tuve que llegar a casa y decirle a ella que no podíamos viajar”, recordó con lujo de detalles.

VIAJE A BUENOS AIRES, QUIROFANO Y BALDE DE AGUA FRIA

Con el diagnóstico, Daniela tuvo que viajar a Buenos Aires para seguir con el tratamiento. Al principio era una la idea, pero en Capital Federal todo cambió. Y separadas. Su hija quedó en Comodoro para no interrumpir su rutina de la escuela, y Daniela allá con mucha incertidumbre.

“De ahí me hice un montón de estudios hasta que entré a quirófano y luego volví a Comodoro. Hasta ese momento me atendía un neumonólogo, hasta que estuvo el resultado de la biopsia y me lo dijo por teléfono. Fue un balde de agua fría. Volví a ir a Buenos Aires, se intentó combatir el tumor pero no se pudo porque ya estaba alojado el bronquio y me tuvieron que sacar el pulmón. Eso fue en abril del 2023”, recordó la arquera.

Luego de estar nueve días en terapia intensiva le dieron el alta, y asegura que fue un golpe muy fuerte para ella pero también para su hija a que miles de kilómetros estaba acá con su papá y sus abuelos. "Fue un golpe muy fuerte, ella era muy chica. Tenía 13 años, y fue feo. Quieras o no, fue muy difÍcil. Al principio fue estar lejos de ella, ella tenía que seguir con la escuela y sus cosas. Estar lejos de casa fue muy feo, lo bueno fue que pude volver y hacer las cosas acá, quimioterapia y demás”, asegura Daniela.

Hubo que reacomodar todo. La rutina ya no era la misma, el cuerpo había cambiado y costo asimilar que en cierta forma, era otra. “Estuve muy bajón, y empecé terapia. De trabajar nueve horas, volver y de ahí irme al gimnasio, llevarla a ella a entrenar. Y tuve que parar, cambio mi vida. Ahora cambié mi rutina, soy preceptora en el María Auxiliadora, y profesora en Rada Tilly. Necesitaba volver a trabajar, pero la mitad de lo que hacía antes. Me cansó un montón, pero de a poco voy retomando”, confiesa ilusionada mientras mira el mate y se levanta de la mesa para cambiarle la yerba.

CAMBIOS EN TODO SENTIDO

Luisina Barbosa Jasenovski, que hasta este momento había escuchado a su mamá hablar, cuenta cómo vivió ella todo eso que Daniela puso en palabras. Sonríe, pero en el medio del relato se quiebra. Y pide disculpas cuando en realidad está contando su vida y el llanto la alivia.

“Fue muy difícil, ella tuvo un cambio muy grande en su vida. Era re activa, y tuvo que frenar de golpe. Fue muy fuerte, cuando se tuvo que ir a Buenos Aires fue un cambio tremendo. De vernos todos los días a no vernos nada. Yo empecé con mi psicóloga y eso me ayudó mucho pero fue complicado”, explica la jugadora de Federación Deportiva quien eligió el básquet como su deporte favorito.

El amor de madre - hija es algo único, pero luego de lo vivido tienen otra perspectiva. “El vínculo cambio entre nosotros. Era como verla más frágil en ese momento, (se larga a llorar), fue como que pasamos de cuidarme ella a mí a cuidarla yo a ella. Fue muy fuerte eso”, asegura Luisina.

Daniela regresa a la mesa con el termo en su mano derecha y continúa la ronda de mates. “Yo me críe de una manera, con eso de sentir culpa. Yo estaba en la cama, y le decía: ‘perdón hija que no te haga la merienda’ y ella se paró en la puerta un día y me dijo: ‘cortala mamá, no te das cuenta que estas enferma y necesitas hacer reposo’, y uno cargaba con esa culpa con la que creció, y mi hija me hizo ver la vida de otra forma”, confiesa Daniela.

La arquera histórica del handball comodorense le pone palabras a lo que vive, y lo que pasó al asegurar: “Yo estuve cerca de la muerte mucho tiempo, pero en realidad todos estamos cerca. No sabemos cuando nos va a tocar. Hay que vivir el día a día, nadie sabe hasta cuando vamos a estar. Uno vive pensando en mañana, y no se disfruta el momento”.

Daniela comenzó a practicar deporte de chica, y pone en valor que su hija haya elegido ese camino, el de sumar el entrenamiento a su vida. “Yo ice handball de adolescente, en esa época no había clubes o escuelas municipales. Yo aprendí el deporte en los intercolegiales y empecé a jugar en la ENET que ellos estaban federados, luego hice básquet”, recordó la arquera y asegura que comenzó a realizar deportes en la escuela. "En esa época mis viejos laburaban todo el día. Llevarte o esperarte no existía, por ahí me buscaba mi abuelo a mi y a mi hermana. Jugué un tiempo al tenis, ahí me llevaba mi papá los sábados, estuve bastante tiempo, y me gustaba”, recordó con una sonrisa.

EL SIGNIFCADO DE SER MADRE

Daniela vive hoy con su mamá Silvia y su hija, y retrocede en el tiempo para hablar de cómo fue ser mamá. De entrenar, trabajar y jugar los fines de semana a incorporar a su hija, y ser un dúo inseparable. Siempre fueron juntas a los partidos en las distintas canchas de Comodoro y hasta que comenzó la primaria iban juntas a los viajes por torneos Regionales o Nacionales. “El ser mamá fue algo que lo viví de una manera especial. Fue muy buscada ella, y hasta último momento jugué. Jugué un Provincial con Petroquímica, y cuando volví el ‘gringo’ Pierrasteguy (DT de Petroquímica) me quería al año siguiente, y le dije: ‘si no me quedo embarazada, vuelvo’. El siempre estuvo cerca, mis mejores momentos con el handball lo viví en kilómetro 8 y en KM5. Con esto que me pasó siempre estuvo cerca, con un mensaje. Lo aprecio mucho”, aseguró Daniela.

Cuando Luisina nació volvió a jugar al básquet ahí en la Fede pero fue un tiempo corto porque enseguida volvió a jugar al handball, y viajó a un Nacional. "El primer año de ella fue en una cancha. La adapte a ella a mi rutina, siempre estuvo conmigo en los partidos, y fue como no hubo mucha opción”, afirma sonriente.

Daniela que ha viajado a muchos torneos lejos de la ciudad entiende que el poder compartir con los hijos es algo único, y una etapa porque luego crecen y ya no acompañan tanto. “En handball pasa mucho, a veces en los viajes hemos ido con los nenes. Me acuerdo una vez, eran once o doce críos, más que las jugadoras pero eso es algo único. Una vez que ella comenzó con la escuela ya no es lo mismo, ya tiene sus amistades y he viajado sola”

“MI MAMA…ES FUERTE”

Luisina busca un vaso de agua en la heladera, y lo deja a un costado. Sabe internamente que al hablar de su mamá y de lo que han vivido hace que su voz se quiebre, pero la describe mirándola fija a los ojos. “Mi mama…es fuerte. Para mí es activa, por más que le haya pasado todo lo que le pasó, ella es muy compañera mía. Siempre está, somos parecidas, las dos tenemos un carácter parecido, fuerte, y entonces chocamos por decirlo de algún modo. Ella entiende lo que me pasa, es muy comprensiva", admite y hace una pausa para volver a hablar de lo que tuvo que atravesar su mamá hace dos años atrás. “Para mí lo más impactante fue cuando se quedó pelada. No tenía cejas, ahí fue ver y entender todo eso. Creo que esa imagen me ayudó a caer un poco”.

Un día de la madre en la familia Jasenosvki, como en la mayoría de las familias, va mutando, va cambiando y los rituales son muy distintos. "Tenemos una familia grande. Ahora somos muchos, creció mucho y cuesta juntarnos todos. Ya no se hace el asadito de los domingos, cada vez nos juntamos menos, pero se disfruta el día de manera distinta. Se celebra si, pero lo importante es el día a día más que un domingo en particular”, reconoce Daniela quien toma la posta y devuelve las palabras a su hija. “Como mama ella nunca me dio problemas para nada, ella es muy correcta en su vida. Yo era distinta, me llevaba materias…y le digo: ‘transgredí algo que es ahora’. Yo soy mucho de no saber decirle que no. Nosotros con su papá estamos separados, pero siempre hablamos el mismo idioma. Y eso hizo las cosas más fáciles y a ella también”

POR ALGO PASAN LAS COSAS

El día de la entrevista con PDC, Luisina tenía un partido de básquet. La charla se extendió bastante, y Daniela quiso contar su historia. “Creo que esto me cambio mucho. La vida cambió. Antes era de ir a mil, apurada. Ella vivía solo conmigo, y por ahí uno pretendía que vengan al ritmo nuestro pero no es así. Ahora me tuve que calmar un montón. Nos podemos equivocar en muchas cosas, pero los valores no se negocian”, admite.

Su enfermedad no solo la hizo parar, o cambiar el ritmo de vida. Le hizo ver las cosas desde otra perspectiva. “A mi me tocó enfermarme, y me hizo parar. Y lo entiendo que por algo pasan las cosas. Me cuesta mucho aceptar que tengo que descansar, y es como que uno siempre estuvo alerta a todo, pero uno aprende todos los días. No es cambiar creo, la esencia no cambia, es modificar o desaprender cosas y aprender nuevas. Yo creo que nuestros hijos nos hacen mejor persona si sabemos escucharlos. Ella es una adulta pequeña que me enseña. No es prohibir o castrar, creo que es acompañar el proceso de ellos”, asegura.

Daniela que actualmente tiene 46 años, y practico deporte desde su adolescencia, entiende y acepta que fue fundamental en su proceso de recuperación. “No tengo dudas que el deporte me ayudo muchísimo en este proceso. En la recuperación, y volveré de a poco. Estoy con psicóloga y con psiquiatra también en este proceso, pero voy a volver. Estaba muy bien físicamente cuando me paso todo esto, y fue muy difícil. Yo salí sin un pulmón y salí a la calle luego de nueve días en terapia. Pero de a poco voy a volver. Creo que el año pasado fue lo más difícil cuando se me infecto”, recordó.

Daniela y Luisina van a la par. Comparten el día a día pero a otro ritmo. Y en el cierre de la charla, la histórica arquera de handball deja una reflexión. "Muchas veces te dicen sos una guerrera, y la verdad que yo no lo veo tan así. Una oncóloga me hizo ver que uno no es guerrero, no es una guerra esto. Es una enfermedad”, afirma mirando fijo a los ojos.