(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este pasado domingo 5 de octubre, el Dojo Samurai de Comodoro Rivadavia dejó una gran impresión en el Open del Valle VII, evento de artes marciales mixtas (MMA) organizado por el profesor Pedro Arrieta en el gimnasio municipal de Trelew.

La representante local Dafne Ayala, apodada “La Tanquesito”, se impuso en una pelea por cinturón frente a Melina Melipil, del Team Ferrara de Trelew, ganando los tres rounds y llevándose la victoria para Comodoro Rivadavia.

Con apenas 16 años, Dafne volvió a competir tras un parate de cuatro meses por motivos de salud, demostrando un nivel sobresaliente que ilusiona a toda la comunidad marcial de la región. “Estamos muy contentos, porque Dafne estuvo frenada cuatro meses y hoy está de regreso demostrando todo lo que tiene”, señaló Axel Hernández, su entrenador y profesor del Dojo Samurai, en diálogo con Pasta de Campeón.

EL DOJO SAMURAI SE PREPARA PARA “LA GUERRA DE LEONES”

La actividad para el Dojo Samurai no se detiene. Este sábado 11 de octubre, el equipo presentará 17 competidores en la “Guerra de Leones”, un evento que contará con peleas en categorías Kick Light, Amateur y Semipro, mostrando la amplia proyección de esta escuela en la disciplina.

Dos de sus figuras más reconocidas, Marlene “La Frutillita” Balbuena y Alexis “Tontín” Nahuelquen, serán protagonistas en una velada internacional, donde se preparan intensamente para defender la camiseta argentina y representar con orgullo a su país en competencia de alto nivel.

Con la mirada puesta en el futuro, Marlene Balbuena ya está trabajando en su próximo desafío profesional. Tras el evento internacional, dará inicio a un campamento especial para su debut en MMA profesional previsto para noviembre, con pelea confirmada.

Además, el Dojo Samurai recibió una noticia de gran impacto: la principal compañía sudamericana de MMA hizo una propuesta importante para Marlene, la cual será anunciada próximamente, generando gran expectativa en la escena regional.

El Dojo Samurai de Comodoro Rivadavia continúa consolidándose como un referente en el deporte de contacto en la Patagonia, no solo por los resultados deportivos sino también por la calidad y compromiso de sus peleadores y cuerpo técnico.