Desde Estados Unidos, donde el plantel de River lleva adelante la pretemporada, el presidente Rodolfo D'onofrio le contestó a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, quien dijo que al Millonario le faltaban títulos locales en medio de las hazañas de Marcelo Gallardo a nivel internacional, que incluyen dos Copas Libertadores, una frente al Xeneize en la recordada definición en Madrid.

"No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Y respecto a ganar, yo en 2014 gané un campeonato con Ramón Díaz, así que me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar este. Siempre que uno empieza algo, la intención es salir campeón, después veremos porque juegan 25 equipos más", declaró D'Onofrio, en diálogo con ESPN, a falta de cinco meses para la finalización de su segundo y último mandato.