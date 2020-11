El Cabezón se mostró entusiasmado de poder darle una última alegría al hincha del equipo cuando se enfrenten a Boca en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.

"El 31 de diciembre termina mi vida aquí. La decisión la vengo madurando, no podía esperar el final del contrato para decirla. Inter va a seguir, gigante como es, y Dale seguirá su vida como atleta. Mi idea es seguir jugando, no sé cuánto tiempo, pero se cierra mi historia acá en el club y no un ciclo, como muchos hablaron", aseguró el volante creativo.

"Salí de River, fui a Europa, volví a Argentina y ahí apareció el desafío de jugar en uno de los equipos más grandes de Brasil. Para mí, el más grande de todos y fue la mejor decisión de mi vida. Aquí logré la consagración, viví los mejores días del fútbol y construí una relación limpia con el hincha, transparente y muy bonita, claro que con algunos momentos de turbulencia", comentó el Cabezón.

"13 títulos, centenas de victorias y momentos importantes en el club. Lo que les puedo afirmar, es que Inter me elevó a otro nivel en la carrera y como atleta", dijo emocionado el mediocampista.

"Siempre pensé que mi retiro iba a ser en el Inter o en River. Aquí ya no será. Me gustaría sí volver algún día y jugar algún partido para despedirme de la gente", finalizó el ídolo argentino de Inter.

Fuente: ESPN