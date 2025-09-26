Cuáles son los 40 equipos de la Patagonia que jugarán el Torneo Regional Amateur 2025/26
Con Jorge Newbery como representante de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, la región Patagonia comienza a tomar forma. Aún restan conocerse los últimos cupos.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 está próximo a iniciar, generando gran expectativa entre más de 300 equipos de todo el país que buscarán el ascenso al Torneo Federal A.
La edición comenzaría el fin de semana del 19 de octubre, anticipando un calendario ajustado que contempla un receso por las elecciones legislativas nacionales y posibles fechas entre semana para no enlentecer la competencia.
CÓMO SE JUGARÁ EL TORNEO REGIONAL AMATEUR 2025/26
Aunque aún falta la oficialización, el Consejo Federal habría tomado la decisión de comenzar el Regional Federal Amateur el fin de semana del 19 de octubre, adelantando la fecha inicialmente prevista para noviembre.
Esta decisión obedece a pedidos de clubes que buscan evitar extender demasiado el calendario de la competencia. Además, quienes consigan el ascenso al Torneo Federal A 2026 necesitan un período de preparación y descanso antes de disputar la siguiente categoría.
Cabe destacar que la semana siguiente al inicio, específicamente el 26 de octubre, el torneo tendrá un parate obligado por las elecciones legislativas a nivel nacional. La segunda fecha se disputará entonces recién el 2 de noviembre. No obstante, para no retrasar el desarrollo del torneo en las fases posteriores, se considera realizar una jornada intersemanal el viernes 24 de octubre en regiones donde haya una mayor concentración de equipos, facilitando así la continuidad y fluidez del certamen.
Hasta la fecha y de acuerdo a lo que informó el sitio Ascenso del Interior, se han otorgado 100 licencias deportivas a clubes participantes y se espera que se sumen más en los próximos días. La Comisión de Homologaciones continúa trabajando para que las diferentes ligas nacionales confirmen y homologuen las plazas obtenidas vía deportiva, asegurando la validez de los ascensos y la correcta participación de los equipos.
En cuanto al formato, se mantiene igual a las últimas temporadas, sistema que generó buenos resultados gracias a la regionalización. La competencia seguirá con zonas de grupos y posteriores fases de playoffs que determinan los equipos clasificados para el ascenso. Para la temporada 2025/26, se confirmaron cuatro (4) ascensos al Torneo Federal A, manteniendo así la cantidad que se venía otorgando en ediciones anteriores.
CUÁLES SON LOS EQUIPOS DE LA PATAGONIA QUE JUGARÁN EL REGIONAL
La Región Patagónica abarca cinco provincias que ya tienen los primeros equipos oficialmente inscriptos para disputar el torneo. A continuación, un detalle por provincia y liga:
TIERRA DEL FUEGO (4)
- Camioneros de Ushuaia – Liga de Ushuaia
- Mercantil de Ushuaia – Liga de Ushuaia
- Camioneros de Río Grande – Liga Río Grande
- Unión Santiago de Río Grande – Liga Río Grande (Federación Patagónica)
SANTA CRUZ (9)
- Escorpión de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos
- Deportivo Esperanza de El Calafate – Liga de Río Gallegos
- Bancruz de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos (posee licencia)
- Boxing Club de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos (posee licencia)
- Unión Petroleros Privados (UPP) de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos (Federación Patagónica)
- Atlético San Julián de Puerto San Julián – Liga Puerto Santa Cruz
- Independiente de Puerto San Julián – Liga Puerto Santa Cruz (posee licencia)
- Deportivo Camioneros de Caleta Olivia – Liga de Caleta Olivia
- Deportivo Nocheros de Las Heras – Liga de Caleta Olivia
CHUBUT (7)
- Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia – Liga de Comodoro Rivadavia
- Huracán de Trelew – Liga de Trelew
- J.J. Moreno de Puerto Madryn – Liga de Trelew
- Alianza Fontana Oeste (AFO) de Puerto Madryn – Liga de Trelew (Federación Patagónica)
- Club Empleados de Comercio (CEC) de Trelew – Liga de Trelew (posee licencia)
- Racing de Trelew – Liga de Trelew (Federación Patagónica)
- San Martín de Esquel – Liga de Esquel
NEUQUÉN (6)
- Atlético San Patricio de Patricio del Chañar – Liga LIFUNE
- Maronese de Neuquén – Liga LIFUNE
- Alianza de Cutral Co – Liga LIFUNE (Provincial 2025)
- Petrolero Argentino de Plaza Huincul – Liga LIFUNE (Provincial 2025)
- Patagonia de Neuquén – Liga LIFUNE (Federación Patagónica)
- Independiente de Neuquén – Liga LIFUNE (posee licencia)
RÍO NEGRO (14)
- La Amistad de Cipolletti – Liga de Cipolletti
- Atlético Regina de Villa Regina – Liga de Cipolletti
- Deportivo Roca de General Roca – Liga de Cipolletti (posee licencia)
- Academia Pillmatún de Cipolletti – Liga de Cipolletti (posee licencia)
- Argentinos del Norte de General Roca – Liga de Cipolletti (posee licencia)
- Puerto Moreno de Bariloche – Liga de Bariloche
- Estudiantes Unidos de Bariloche – Liga de Bariloche
- Cruz del Sur de Bariloche – Liga de Bariloche (posee licencia)
- Deportivo Villalonga de Villalonga (Buenos Aires) – Liga de Viedma
- Talleres de San Antonio Oeste – Liga de Viedma
- Jorge Newbery de Carmen de Patagones (Buenos Aires) – Liga de Viedma (posee licencia)
- Tiro Federal Argentino de Ingeniero Jacobacci – Liga de Viedma
- Asociación Española de Luis Beltrán – Liga de Luis Beltrán
- Sportsman Club de Choele Choel – Liga de Luis Beltrán (posee licencia)
Uno de los puntos que queda por definirse es la plaza que corresponde a la Federación Patagónica. Actualmente, Independiente de Río Colorado y Unión Alem Progresista de Allen disputan esta definición con el partido de ida finalizado 3-1 favorable al “Rojo”.
El encuentro decisivo se disputará este domingo 28 de septiembre dejando todo al rojo vivo para conocer qué club logrará avanzar hacia el Regional Federal Amateur.