(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 está próximo a iniciar, generando gran expectativa entre más de 300 equipos de todo el país que buscarán el ascenso al Torneo Federal A.

La edición comenzaría el fin de semana del 19 de octubre, anticipando un calendario ajustado que contempla un receso por las elecciones legislativas nacionales y posibles fechas entre semana para no enlentecer la competencia.

CÓMO SE JUGARÁ EL TORNEO REGIONAL AMATEUR 2025/26

Aunque aún falta la oficialización, el Consejo Federal habría tomado la decisión de comenzar el Regional Federal Amateur el fin de semana del 19 de octubre, adelantando la fecha inicialmente prevista para noviembre.

El Consejo Federal dio las primeras licencias y la CAI espera su confirmación para el Torneo Regional

Esta decisión obedece a pedidos de clubes que buscan evitar extender demasiado el calendario de la competencia. Además, quienes consigan el ascenso al Torneo Federal A 2026 necesitan un período de preparación y descanso antes de disputar la siguiente categoría.

Cabe destacar que la semana siguiente al inicio, específicamente el 26 de octubre, el torneo tendrá un parate obligado por las elecciones legislativas a nivel nacional. La segunda fecha se disputará entonces recién el 2 de noviembre. No obstante, para no retrasar el desarrollo del torneo en las fases posteriores, se considera realizar una jornada intersemanal el viernes 24 de octubre en regiones donde haya una mayor concentración de equipos, facilitando así la continuidad y fluidez del certamen.

Se filtró el polémico pedido de Milei que enojó a Lionel Messi: “La familia está muy caliente”

Hasta la fecha y de acuerdo a lo que informó el sitio Ascenso del Interior, se han otorgado 100 licencias deportivas a clubes participantes y se espera que se sumen más en los próximos días. La Comisión de Homologaciones continúa trabajando para que las diferentes ligas nacionales confirmen y homologuen las plazas obtenidas vía deportiva, asegurando la validez de los ascensos y la correcta participación de los equipos.

En cuanto al formato, se mantiene igual a las últimas temporadas, sistema que generó buenos resultados gracias a la regionalización. La competencia seguirá con zonas de grupos y posteriores fases de playoffs que determinan los equipos clasificados para el ascenso. Para la temporada 2025/26, se confirmaron cuatro (4) ascensos al Torneo Federal A, manteniendo así la cantidad que se venía otorgando en ediciones anteriores.

Coyhaique o Comodoro: el dólar redefine quién se beneficia en el flujo turístico y comercial en la Patagonia

CUÁLES SON LOS EQUIPOS DE LA PATAGONIA QUE JUGARÁN EL REGIONAL

La Región Patagónica abarca cinco provincias que ya tienen los primeros equipos oficialmente inscriptos para disputar el torneo. A continuación, un detalle por provincia y liga:

TIERRA DEL FUEGO (4)

Camioneros de Ushuaia – Liga de Ushuaia

Mercantil de Ushuaia – Liga de Ushuaia

Camioneros de Río Grande – Liga Río Grande

Unión Santiago de Río Grande – Liga Río Grande (Federación Patagónica)

SANTA CRUZ (9)

Escorpión de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos

Deportivo Esperanza de El Calafate – Liga de Río Gallegos

Bancruz de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos (posee licencia)

Boxing Club de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos (posee licencia)

Unión Petroleros Privados (UPP) de Río Gallegos – Liga de Río Gallegos (Federación Patagónica)

Atlético San Julián de Puerto San Julián – Liga Puerto Santa Cruz

Independiente de Puerto San Julián – Liga Puerto Santa Cruz (posee licencia)

Deportivo Camioneros de Caleta Olivia – Liga de Caleta Olivia

Deportivo Nocheros de Las Heras – Liga de Caleta Olivia

CHUBUT (7)

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia – Liga de Comodoro Rivadavia

Huracán de Trelew – Liga de Trelew

J.J. Moreno de Puerto Madryn – Liga de Trelew

Alianza Fontana Oeste (AFO) de Puerto Madryn – Liga de Trelew (Federación Patagónica)

Club Empleados de Comercio (CEC) de Trelew – Liga de Trelew (posee licencia)

Racing de Trelew – Liga de Trelew (Federación Patagónica)

San Martín de Esquel – Liga de Esquel

Ian Subiabre irá al Mundial Sub-20 y representará a la selección argentina con un renovado look

NEUQUÉN (6)

Atlético San Patricio de Patricio del Chañar – Liga LIFUNE

Maronese de Neuquén – Liga LIFUNE

Alianza de Cutral Co – Liga LIFUNE (Provincial 2025)

Petrolero Argentino de Plaza Huincul – Liga LIFUNE (Provincial 2025)

Patagonia de Neuquén – Liga LIFUNE (Federación Patagónica)

Independiente de Neuquén – Liga LIFUNE (posee licencia)

RÍO NEGRO (14)

La Amistad de Cipolletti – Liga de Cipolletti

Atlético Regina de Villa Regina – Liga de Cipolletti

Deportivo Roca de General Roca – Liga de Cipolletti (posee licencia)

Academia Pillmatún de Cipolletti – Liga de Cipolletti (posee licencia)

Argentinos del Norte de General Roca – Liga de Cipolletti (posee licencia)

Puerto Moreno de Bariloche – Liga de Bariloche

Estudiantes Unidos de Bariloche – Liga de Bariloche

Cruz del Sur de Bariloche – Liga de Bariloche (posee licencia)

Deportivo Villalonga de Villalonga (Buenos Aires) – Liga de Viedma

Talleres de San Antonio Oeste – Liga de Viedma

Jorge Newbery de Carmen de Patagones (Buenos Aires) – Liga de Viedma (posee licencia)

Tiro Federal Argentino de Ingeniero Jacobacci – Liga de Viedma

Asociación Española de Luis Beltrán – Liga de Luis Beltrán

Sportsman Club de Choele Choel – Liga de Luis Beltrán (posee licencia)

Uno de los puntos que queda por definirse es la plaza que corresponde a la Federación Patagónica. Actualmente, Independiente de Río Colorado y Unión Alem Progresista de Allen disputan esta definición con el partido de ida finalizado 3-1 favorable al “Rojo”.

El talento que ilusionó a Boca y la Selección, hoy quiere renacer en el Torneo Regional

El encuentro decisivo se disputará este domingo 28 de septiembre dejando todo al rojo vivo para conocer qué club logrará avanzar hacia el Regional Federal Amateur.