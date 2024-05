Uno de los puntos altos de Laprida, el jugador Cristián Reyes, luego de festejar junto a su hermano Nicolás, el gol que abrió el marcador a los 4 minutos de juego ante Newbery, debió abandonar el campo de juego al caer desmayado en el área, cuando intentaba hacer una chilena.

Un susto que paralizó a todos en cancha de Laprida, cuando retiraron a "La Perla" Reyes del campo de juego, "Estaba medio perdido, en ese momento me acorde de la chilena cuando me desperté. Pregunte cuanto íbamos, que había pasado, si ya me habían sacado", contó el delantero en diálogo con Pasta de Campeón.