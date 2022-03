Dejó la presidencia y nada más se supo de él. Mientras tanto, Huracán se preparaba para jugar un nuevo Regional, que no tuvo el mejor desenlace. Sin embargo, en este inicio de año, Cristian Cancellieri tuvo un acercamiento con la dirigencia, o por lo menos así fueron los rumores que surgieron tras la reunión que mantuvieron la última semana.

PDC decidió consultarlo al respecto y el ex presidente puso paños fríos a los comentarios de pasillos. Sin embargo, advirtió que está dispuesto a colaborar: "Yo estoy en Huracán como siempre”

Respecto al encuentro entre la comisión directiva y los veteranos, Cancellieri, sostuvo: "Cuando armaron las listas, me quise mantener al margen porque sería un problema. Hay cosas con las que no estaríamos todos de acuerdo y está bueno que la gente que esté, haga. Pero yo estoy en Huracán como siempre. Tuvimos una reunión, y tenemos 3 personas que son las que están trabajando y a cargo del grupo, pero no pudieron ir y fuimos con ´Cachito´ Costa y Daniel, de parte de los Master. Después de Senior y Súper Senior, fue el delegado nuestro que siempre está en todas las reuniones. Ellos lo que proponen es ver la manera de que nos integremos un poquito más y que trabajemos para algo común, así que está bueno, siempre con las condiciones que nos pone el club”, aclaró.

Cancellieri admite que es positiva esta apertura de la dirigencia y dice: “Yo tengo mucho respeto por Rubén Crespo, que es una persona que lo siente en el alma y que quiere que Huracán esté siempre bien. Huracán no es sólo fútbol, ahora arranca con el básquet, arrancó con el hockey, y la apertura del gimnasio va a dar para muchas actividades. Lo que ellos quieren es que el club sea algo modelo, o sea, que si nosotros como veteranos jugamos, que tengamos los vestuarios para los visitantes, que tengamos el vestuario para el local. Que demos una buena imagen hacia el exterior”, agregó.

Respecto a un posible acercamiento, el ex presidente no lo descarta, pero tampoco avanza a fondo. "Yo siempre dije ‘Y si no soy yo, hay un montón de muchachos’. Lo que es fútbol, hay mucho para preguntar, no tengo que ser necesariamente yo. Pero uno está encantado de la vida, en lo que se solicite. Nunca me quise alejar ni me alejé. Uno toma distancia y respeta las decisiones que se toman. Pero podemos ayudar a que no les pasen cosas que ya nos pasó a nosotros, a las comisiones anteriores, porque Huracán tiene que seguir creciendo".

El “Gringo” asegura que ve bien al Globo, "con mucho empuje", aunque admite que en los clubes hay momentos de "mesetas" y lo importante es "buscar una armonía en lo que es económico”.

"Por eso es importante el tema de los socios; las cuotas hay que pagarlas, tanto los veteranos como los nuevos. Hay que pagar las cuotas porque es lo que sostiene la institución. Hoy existen muchos medios para estar al día con las cuotas, y eso la institución lo necesita”.

Por último, respecto a su paso por Huracán y su salida se muestra tranquilo. Asegura que dos meses antes citaron a los socios para hacer un balance y responder preguntas, e indica que todo "el antes y el después, quedó en las carpetas”. Por eso, no duda en afirmar que "el balance fue positivo y hay que seguir creciendo”, apoyando al club.

"Nosotros somos un grupo muy grande. Yo nunca estuve solo. En realidad somos 30 personas. En lo que es veteranos, hay una solidaridad muy buena. Incluso vamos a volver a colaborar cuando juegue de local la institución, pero hay que tomar decisiones siempre pensando en la economía del club", sentenció, el dirigente que otra vez está cerca del “Globo”, donde nunca se fue, pero optaba por la distancia.